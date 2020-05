Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","shortLead":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","id":"20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082814e-2478-4df0-9840-26e660c61d34","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","timestamp":"2020. május. 25. 21:51","title":"Négyszázan voltak egy illegális focimeccsen Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","shortLead":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","id":"20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351c23a5-4824-40eb-a8d6-a0ce65f49695","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","timestamp":"2020. május. 25. 18:58","title":"A CÖF virtuális békemenetet hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","shortLead":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","id":"20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca2c0a-a95f-4f5a-9225-e7fcdec05620","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","timestamp":"2020. május. 27. 11:07","title":"Törvénymódosítással szüntetné meg az Emmi a pedagógusbántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","shortLead":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","id":"20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359370fe-e48c-4f90-bc68-d4a4eaf67647","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","timestamp":"2020. május. 27. 16:14","title":"Az ország újraindult, de hogyan induljon újra a család?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami százmilliós bevételkiesést jelent.\r

","shortLead":"Az új lemez megjelenését őszre csúsztatták, de szeretnének koncertezni is. Több nagy koncertjük is elmarad, ami...","id":"20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f8d732-9283-4486-a782-925b6ad25210","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Az_Omega_veget_jelentheti_ha_lesz_masodik_jarvanyhullam","timestamp":"2020. május. 26. 08:51","title":"Az Omega végét jelentheti, ha lesz második hulláma a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három hétig nem köthetett ki miatta egy mentőhajó.","shortLead":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három...","id":"20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca858a0-6fb0-446b-a31d-e14b19334fce","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","timestamp":"2020. május. 26. 16:36","title":"Orbán gratulált Salvininek, mert nem vették el a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem egyik orvosa beszélt arról, hogy a D-vitamin pozitív hatást gyakorol a nyiroksejtekre, a kórokozó-ellenes fehérjék termelődésére, emellett úgy tűnik, a légúti fertőzésekkel szemben is véd. Így pedig talán a koronavírus ellen is.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem egyik orvosa beszélt arról, hogy a D-vitamin pozitív hatást gyakorol a nyiroksejtekre...","id":"20200526_d_vitamin_koronavirus_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b3516-a617-49f4-b3c5-9bd1a8fc4631","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_d_vitamin_koronavirus_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. május. 26. 09:33","title":"A D-vitamin a koronavírussal szemben is immunerősítő hatású lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és beszélget az utastársával.","shortLead":"Az Oregoni Egyetem tudósai szimulációval mutatták meg, mi történik, ha egy fertőzött ember felszáll a metróra és...","id":"20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c7865fc-ee00-408e-9e70-a6e2d8673cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8c02d-2407-4b63-99d3-08554c427d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_terjedese_metro_tomegkozlekedes_animacio_szocialis_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 27. 09:33","title":"Így terjed a koronavírus a tömegközlekedési eszközökön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]