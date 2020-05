Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9089e77a-adad-4da3-8802-801d09f74938","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris újabb vásárlói csoport számára lehet vonzó a legnagyobb motorú BMW.","shortLead":"Máris újabb vásárlói csoport számára lehet vonzó a legnagyobb motorú BMW.","id":"20200526_Egy_kis_arannyal_es_matt_feketevel_dobtak_fel_a_BMW_M760Lit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9089e77a-adad-4da3-8802-801d09f74938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90abbb28-da30-4347-b467-79c5d2134fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Egy_kis_arannyal_es_matt_feketevel_dobtak_fel_a_BMW_M760Lit","timestamp":"2020. május. 26. 16:59","title":"Egy kis arannyal és matt feketével dobták fel a BMW M760Li-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy rombolásra.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy...","id":"20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b50de2c-05b8-4765-a1ca-3a2fdfbeecb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","timestamp":"2020. május. 25. 11:03","title":"Amerika bemutatta a lézert, amely egy repülőt is leszed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben érkeznek meg az első autók.","shortLead":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben...","id":"20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2add8c7-7469-457d-99c6-c62ae858ac4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","timestamp":"2020. május. 25. 11:21","title":"A világjárvány miatt csak jövőre jöhet Európába az elektromos Mustang szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amnesty International szerint több mint 1 millió felhasználó adataihoz férhettek volna hozzá illetéktelenek a katari Ehteraz nevű app biztonsági hibái miatt.","shortLead":"Az Amnesty International szerint több mint 1 millió felhasználó adataihoz férhettek volna hozzá illetéktelenek a katari...","id":"20200526_katar_applikacio_koronavirus_nyomonkovetes_kontaktkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435c046e-09fa-4cb3-8bb4-0067efbafda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_katar_applikacio_koronavirus_nyomonkovetes_kontaktkutatas","timestamp":"2020. május. 26. 18:07","title":"Csinált egy nyomkövető alkalmazást Katar a koronavírus miatt, de katasztrofálisra sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes részeinek annexióját, az egyre erősödő nemzetközi bírálatok ellenére is.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes...","id":"20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa952d-d4b1-4e78-b31d-538c4e3ce6e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. május. 26. 06:27","title":"Rövid időn belül Izraelhez csatolná Ciszjordánia egyes részeit Netanjanu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó – véleményének világgá kürtölésére a Twittert. A mikroblog-szolgáltatás üzemeltetői pedig régóta küzdenek a rendszerben keringő álhírek ellen. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a két dolog egyszer összeérjen. A Twitter lépett, Trump a szólásszabadság elfojtásáról beszél. Az elnök ellenlépést helyezett kilátásba.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó –...","id":"20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec195f07-9dc2-4c9e-9c25-a8e127b586ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","timestamp":"2020. május. 27. 02:00","title":"A történelem során először \"hazugság\" jelzés került Donald Trump bejegyzése mellé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak a szerelvények alján.","shortLead":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak...","id":"20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522ad5c4-e875-4523-bba2-84968dcaaafa","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","timestamp":"2020. május. 25. 18:37","title":"Budapestre érkeztek a metrókocsikat vizsgáló orosz szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai a 200 milliárd forint alaptőkével létrehozott MNB alapítványokról kérdezősködtek.","shortLead":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai...","id":"20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a0c96f-5771-4b97-a22b-d2d5f118cd26","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","timestamp":"2020. május. 26. 11:02","title":"Emberi jogi bíróság: Kövér László megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]