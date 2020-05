Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","shortLead":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","id":"20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fc1d45-7462-4a23-8ddd-6a204240ba6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","timestamp":"2020. május. 26. 08:08","title":"3000 milliárd forintos járvány elleni alap lesz a jövő évi költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","shortLead":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","id":"20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0d58c-cbc7-443f-8797-6fce0439177e","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","timestamp":"2020. május. 25. 15:51","title":"Kiderült, hogy ki nyer az állami informatikusképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","shortLead":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","id":"20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd4f40-a6c2-4ac4-8918-9b6889cde74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","timestamp":"2020. május. 25. 18:12","title":"Újraindulnak a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtó vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","shortLead":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","id":"20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f5781-275a-4f8b-b28f-693ab53d723d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","timestamp":"2020. május. 26. 16:01","title":"Jövőre is ugyanannyi jut kormánypropagandára, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első részlet már megjelent az interneten, ahol július 10-éig folyamatosan teszik közzé a fejezeteket.","shortLead":"Az első részlet már megjelent az interneten, ahol július 10-éig folyamatosan teszik közzé a fejezeteket.","id":"20200527_Az_egy_dolog_hogy_JK_Rowlingnak_uj_mesesorozata_van_de_ingyen_publikalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1965713-c3d2-4e5b-8f4a-7e9088d6017e","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_egy_dolog_hogy_JK_Rowlingnak_uj_mesesorozata_van_de_ingyen_publikalja","timestamp":"2020. május. 27. 09:41","title":"Ingyen publikálja új mesesorozatát J.K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta kívül az Amerikában élő Simonyi Károly járt az űrben.\r

\r

","shortLead":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta...","id":"20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f902ae68-52dd-4e62-a2f4-d9ed99b86084","keywords":null,"link":"/elet/20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","timestamp":"2020. május. 26. 12:02","title":"Negyven éve közvetítették a magyar gyerekeknek az esti mesét az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős készletektől kénytelenek megválni az autókölcsönző cégek, amelyeknek hamar meglehet a felvevőpiaca. ","shortLead":"Jelentős készletektől kénytelenek megválni az autókölcsönző cégek, amelyeknek hamar meglehet a felvevőpiaca. ","id":"20200526_Bajban_levo_autokolcsonzok_jarmuveire_lehet_lecsapni_jo_aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c8ed58-6531-4e79-89f2-d3b6a42d3059","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Bajban_levo_autokolcsonzok_jarmuveire_lehet_lecsapni_jo_aron","timestamp":"2020. május. 26. 15:06","title":"Bajban lévő autókölcsönzők készleteire várnak a vevők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápoltak a februárt követő két hónapban.","shortLead":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel...","id":"20200526_korhazi_agyak_neak_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13992a3-00c6-4fcd-9251-c2da312f4728","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_korhazi_agyak_neak_szel","timestamp":"2020. május. 26. 16:16","title":"24 ezer beteget is hazaküldhettek a kórházak Kásler utasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]