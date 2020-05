Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó – véleményének világgá kürtölésére a Twittert. A mikroblog-szolgáltatás üzemeltetői pedig régóta küzdenek a rendszerben keringő álhírek ellen. Elkerülhetetlen volt, hogy ez a két dolog egyszer összeérjen. A Twitter lépett, Trump a szólásszabadság elfojtásáról beszél. Az elnök ellenlépést helyezett kilátásba.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szívesen és intenzíven használja – időnként nem bizonyított állításokat tartalmazó –...","id":"20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec195f07-9dc2-4c9e-9c25-a8e127b586ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_donald_trump_twitter_alhir_megjeloles_levelben_szavazas","timestamp":"2020. május. 27. 02:00","title":"A történelem során először \"hazugság\" jelzés került Donald Trump bejegyzése mellé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai Uniót is.","shortLead":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai...","id":"20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4b43-cd78-42e2-86f7-30e10c2ccc78","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 00:46","title":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott keretéből.","shortLead":"Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott...","id":"20200526_fifa_haiti_zaklatas_vizsgalat_jeanbart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d9e6d7-2fec-4d22-87c0-90bee5d8955e","keywords":null,"link":"/sport/20200526_fifa_haiti_zaklatas_vizsgalat_jeanbart","timestamp":"2020. május. 26. 21:58","title":"Szexuális zaklatás miatt függesztette fel a haiti szövetség elnökét a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodásra még rá kell bólintania a felügyelőbizottságnak és az uniós versenyfelügyeleti hatóságnak is. Részét képezi az állami tulajdonszerzés is a légitársaságban.","shortLead":"A megállapodásra még rá kell bólintania a felügyelőbizottságnak és az uniós versenyfelügyeleti hatóságnak is. Részét...","id":"20200525_9_milliard_eurot_adna_a_Lufthansanak_a_nemet_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c1000a-250c-4516-b4b9-dce53ab5638f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_9_milliard_eurot_adna_a_Lufthansanak_a_nemet_allam","timestamp":"2020. május. 25. 16:52","title":"9 milliárd eurót adna a Lufthansának a német állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a416403-257d-4ee0-9f42-dc4814b8167d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt az új stílusgyakorlat énekhangra és koronavírusra.","shortLead":"Itt az új stílusgyakorlat énekhangra és koronavírusra.","id":"20200527_A_sajat_meloval_csak_szarakszom_es_fogyoban_van_a_Xanaxom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a416403-257d-4ee0-9f42-dc4814b8167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bcfb24-1f08-4712-9445-e11cbe652799","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_sajat_meloval_csak_szarakszom_es_fogyoban_van_a_Xanaxom","timestamp":"2020. május. 27. 08:40","title":"„A saját melóval csak szarakszom, és fogyóban van a Xanaxom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2aee68c-881b-4233-a589-84333039ff43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megsérültek, éheztek, de végül minden jóra fordult.","shortLead":"Megsérültek, éheztek, de végül minden jóra fordult.","id":"20200527_19_napig_voltak_elveszve_az_ujzelandi_vadonban_mire_megtalaltak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2aee68c-881b-4233-a589-84333039ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae87261a-9d63-4ff9-be1b-de8363c0f56d","keywords":null,"link":"/elet/20200527_19_napig_voltak_elveszve_az_ujzelandi_vadonban_mire_megtalaltak_oket","timestamp":"2020. május. 27. 14:22","title":"19 napig bolyongtak az új-zélandi vadonban, mire megtalálták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0e2b96-6cdd-4ff6-bdbe-b8aa08af21b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kevesek által ismert androidos biztonsági funkció használatával sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.","shortLead":"Egy kevesek által ismert androidos biztonsági funkció használatával sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.","id":"20200526_android_telefon_okos_kepernyozar_otthon_smart_lock_kijelzo_lezarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b0e2b96-6cdd-4ff6-bdbe-b8aa08af21b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22c9a72-10b8-4d32-b5c5-8ddf166c5426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_android_telefon_okos_kepernyozar_otthon_smart_lock_kijelzo_lezarasa","timestamp":"2020. május. 26. 17:03","title":"Tipp: ha ezt beállítja a telefonján, rögtön lezár a képernyő, amikor elindul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]