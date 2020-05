Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után mehetett volna adásba, de délelőtt is sugározták.","shortLead":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után...","id":"20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b165906-ee72-4c5b-bf90-7fb104d0b4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","timestamp":"2020. május. 27. 20:11","title":"Több millió forintos bírságot kapott a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az adókedvezmények is július elejéig maradhatnak meg.","shortLead":"Az államtitkár szerint az adókedvezmények is július elejéig maradhatnak meg.","id":"20200526_orban_balazs_ingyen_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adaa36f-aa19-4a53-9021-c28a4b58f8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_orban_balazs_ingyen_parkolas","timestamp":"2020. május. 26. 15:30","title":"Orbán Balázs: Július elejéig lehet majd Budapesten ingyen parkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombattól lehet menni Szentendrére és budapesti városnézésre.","shortLead":"Szombattól lehet menni Szentendrére és budapesti városnézésre.","id":"20200526_Ujrainditja_ket_dunai_hajojaratat_a_Mahart_Passnave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09beab01-d2af-4a5f-95c4-2e006a750adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Ujrainditja_ket_dunai_hajojaratat_a_Mahart_Passnave","timestamp":"2020. május. 26. 11:10","title":"Újraindítja két dunai hajójáratát a Mahart Passnave","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nappal azután, hogy behúzott egy 3,7 milliárdos pályázatot, újabb nagy értékű állami fejlesztés részese lehet.\r

","shortLead":"Egy nappal azután, hogy behúzott egy 3,7 milliárdos pályázatot, újabb nagy értékű állami fejlesztés részese lehet.\r

","id":"20200526_4ig_kozbeszerzes_palyazat_nisz_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3705c592-02f1-4e5b-a2ae-36a1462736b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_4ig_kozbeszerzes_palyazat_nisz_zrt","timestamp":"2020. május. 26. 11:27","title":"Újabb közbeszerzést nyert el a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt, egy negyediket megsebesített. A rendőrség még keresi a támadás okát.","shortLead":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt...","id":"20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0190355-f014-4f88-a6b3-ca3af8b9b7d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","timestamp":"2020. május. 28. 06:00","title":"Lövöldözni kezdett egy dolgozó egy francia cég tárgyalótermében, három embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","shortLead":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","id":"20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e341b2-509e-4984-a9a8-feca0cb2b699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 26. 11:42","title":"Olasz külügyminiszter: Európa egyszerre nyissa meg a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7400f26-9937-421d-b705-30385330f51a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magabiztos és nagyon bájos a vadaspark legifjabb lakója. ","shortLead":"Magabiztos és nagyon bájos a vadaspark legifjabb lakója. ","id":"20200527_Parorasan_is_biztos_labakon_allt_a_szegedi_zergegida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7400f26-9937-421d-b705-30385330f51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec53d3b-4e21-466e-97cb-1bb8d17e42d5","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Parorasan_is_biztos_labakon_allt_a_szegedi_zergegida","timestamp":"2020. május. 27. 14:03","title":"Párórásan is biztos lábakon állt a szegedi zergegida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból a megrendelt árut, a traktoros bejárja a termőföldet. Kicsit közelebbről nézve azonban kiderül: óriási változáson mentek, mennek keresztül napjainkban is a munkagépek.","shortLead":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból...","id":"20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebe2288-9e2a-420d-9e44-4d98eec66f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Ránézésre csak egy markoló, de amit beleszerelhetnek, az figyelemreméltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]