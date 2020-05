Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","shortLead":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","id":"20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09370ada-75d9-4bf3-8883-655d47700d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2020. május. 26. 18:37","title":"A koronavírus-járvány második hullámára figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá, hogy megtisztítsák a partot a szeméttől. Kiderült, már nem csak műanyagpalackokat találni ott.","shortLead":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá...","id":"20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f30fa-7544-4ce3-8ac2-cd3131899d09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. május. 26. 19:03","title":"Aggasztó videó: már a Földközi-tengerben vannak az eldobott arcmaszkok és gumikesztyűk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d96c8b7-5c7c-48b4-a0bb-15fd5af7003c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlovénia és Magyarország folyamatosan figyeli a fertőzöttségi adatokat, ezek függvényében döntenek a korlátozó intézkedésekről.","shortLead":"Szlovénia és Magyarország folyamatosan figyeli a fertőzöttségi adatokat, ezek függvényében döntenek a korlátozó...","id":"20200528_Szabadon_kozlekedhetnek_a_hataron_a_magyar_es_szloven_polgarok_csutortoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d96c8b7-5c7c-48b4-a0bb-15fd5af7003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a36520f-8f4d-48b0-b323-2e2a79630be5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Szabadon_kozlekedhetnek_a_hataron_a_magyar_es_szloven_polgarok_csutortoktol","timestamp":"2020. május. 28. 17:11","title":"Csütörtöktől a magyar és szlovén polgároknak szabad az átjárás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olcsóbb és a kifejezetten drága autók esetében egyértelműen látszik, hogy nem várnának a vásárlással, a halasztások inkább a közepes árkategóriában lehetnek. ","shortLead":"Az olcsóbb és a kifejezetten drága autók esetében egyértelműen látszik, hogy nem várnának a vásárlással, a halasztások...","id":"20200528_Aki_eddig_kivart_heteken_belul_megjelenhet_a_hasznaltautopiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574553e6-a01f-41f8-8348-4888eacbae90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Aki_eddig_kivart_heteken_belul_megjelenhet_a_hasznaltautopiacon","timestamp":"2020. május. 28. 15:16","title":"A vevők, akik eddig kivártak, heteken belül megjelenhetnek a használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült betartaniuk a járványügyi szabályokat.","shortLead":"Nem sikerült betartaniuk a járványügyi szabályokat.","id":"20200527_szijjarto_peter_dzsudzsak_balazs_puskas_arena_zart_kapus_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92c49a1-f893-4fdd-b3d9-665713daf25b","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_szijjarto_peter_dzsudzsak_balazs_puskas_arena_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. május. 27. 14:33","title":"Kötelező lett volna, mégsem viselt maszkot Szijjártó és Dzsudzsák a zárt kapus focimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biztonságos felépülés érdekében Boris Johnson miniszterelnök ezentúl a Buckingham-palota udvarán tréningezheti magát. ","shortLead":"A biztonságos felépülés érdekében Boris Johnson miniszterelnök ezentúl a Buckingham-palota udvarán tréningezheti magát. ","id":"20200527_Erzsebet_kiralyno_megengedte_Boris_Johnsonnak_hogy_nala_eddzen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b672b57f-1770-4eee-afc8-b22e45cba91f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Erzsebet_kiralyno_megengedte_Boris_Johnsonnak_hogy_nala_eddzen","timestamp":"2020. május. 27. 10:26","title":"Erzsébet királynő megengedte Boris Johnsonnak, hogy nála eddzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","shortLead":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","id":"20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f844f7-2c8e-4998-91fd-980086a8b0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","timestamp":"2020. május. 27. 13:14","title":"Alkotmánybírósághoz fordult Szél Bernadett a gödi einstand miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Február eleje óta először nem nőtt, hanem csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban.","shortLead":"Február eleje óta először nem nőtt, hanem csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban.","id":"20200528_Tiz_het_alatt_41_millio_amerikai_lett_munkanelkuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de58e3-f1fb-47cd-ae92-c7af78661163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Tiz_het_alatt_41_millio_amerikai_lett_munkanelkuli","timestamp":"2020. május. 28. 16:26","title":"Tíz hét alatt 41 millió amerikai lett munkanélküli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]