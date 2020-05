Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az esetleges külföldi fertőzötteket 100 ágyas kórház várja.","shortLead":"Az esetleges külföldi fertőzötteket 100 ágyas kórház várja.","id":"20200527_ciprus_turista_koronavirus_ellatas_kezeles_nyaralas_vakacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584776fd-90cc-490e-9489-3295ab6a5706","keywords":null,"link":"/elet/20200527_ciprus_turista_koronavirus_ellatas_kezeles_nyaralas_vakacio","timestamp":"2020. május. 27. 15:32","title":"Ciprus vállalja, hogy kezeli a náluk megfertőződött turistákat, és még a nyaralás költségét is fizetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce88967-ea12-4aaf-b042-a62b5b5bfac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három pert nyert meg egy nap alatt a Helsinki Bizottság. 