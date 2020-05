2020. március. 11. 13:55 Serdült Viktória Itthon

Nemcsak a rengeteg tanú és szakértő, hanem a vádlott egészségügyi állapota miatt is elhúzódó tárgyalásra lehet számítani a Hableány-baleset miatt indított büntetőperben. A 28 áldozatot követelő tragédiára a dél-koreai hozzátartozók most nem jöttek el, a koronavírus miatt pedig különleges intézkedéseket vezettek be a tárgyaláson. A vádirat leghomályosabb pontja még mindig az öt perc, ami alatt az ukrán kapitánynak észre kellett volna vennie a Hableányt, de nem tudni, ehelyett mit csinált.