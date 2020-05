Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c721b56-018f-4c3f-9760-8cebc1375212","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","timestamp":"2020. május. 27. 16:50","title":"Nem volt maszkja egy nőnek, levette a bugyiját, úgy intézte a postai ügyeit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi trükk miatt ismét terjedni kezdtek a kalózoldalakra mutató linkek a Google Térképben.","shortLead":"Egy régi trükk miatt ismét terjedni kezdtek a kalózoldalakra mutató linkek a Google Térképben.","id":"20200528_kalozoldal_torrentezes_google_maps_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf51374-9370-4d62-a74b-d4ff86057c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_kalozoldal_torrentezes_google_maps_terkep","timestamp":"2020. május. 28. 09:03","title":"\"Kincsek" kerültek a Google Térképbe, de vigyázzon, nem mindegyik az, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről bevizsgálása után kiderült: akkor sem védene, ha lenne mitől.","shortLead":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről...","id":"20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8908c6-b1d5-4f5f-a5c7-159cf87ed7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","timestamp":"2020. május. 28. 15:03","title":"Ez az USB-kulcs állítólag megvéd az 5G-től, de nehogy megvegye, átverés az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","id":"20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dd31ad-c646-4b11-b52a-f6191739ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","timestamp":"2020. május. 27. 13:08","title":"Megöltek egy férfit Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9656b764-1f0a-49f3-bae5-4323bc560f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tobias Moers az Aston Martin első embere lett, az utódja pedig elektromos autós vonalról érkezik.","shortLead":"Tobias Moers az Aston Martin első embere lett, az utódja pedig elektromos autós vonalról érkezik.","id":"20200528_Atigazolt_a_MercedesAMG_vezere_szabad_a_palya_az_elektromos_sport_Mercedeseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9656b764-1f0a-49f3-bae5-4323bc560f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051b218-7f50-42ba-8ec6-5ecbd00620fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Atigazolt_a_MercedesAMG_vezere_szabad_a_palya_az_elektromos_sport_Mercedeseknek","timestamp":"2020. május. 28. 13:55","title":"Eligazolt a Mercedes-AMG vezére, szabad a pálya az elektromos sport Mercedeseknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","shortLead":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","id":"20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c7dd-eb2a-46aa-9cab-22903261a0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","timestamp":"2020. május. 28. 07:27","title":"Négy újabb áldozata van a járványnak, egy nap alatt 140-en gyógyultak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","shortLead":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","id":"20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651171a8-ba20-4d8c-820e-ebfd2a14b4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","timestamp":"2020. május. 27. 19:01","title":"A Boeing még a héten elbocsát 2500 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae2cc16d-65a7-44ac-abc6-71ef5ba4fb07","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ismert emberek százai gondolják úgy, tévedés azt hinni, hogy a koronavírus-járvány előtti életünk normális volt. Új időszámítás kell – mondták Magyarországon is a nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozó magyar színészek, aktivisták és kutatók. Szépnek szép ugyan ez a gondolat, de mit jelenthet a gyakorlatban? Hogy alakítsuk át az életünket a járvány után? Induló cikksorozatunkban a nyilatkozat magyar kutatóit fogjuk erről kérdezni. Először Tosics Iván városkutató és szociológus ad tippeket.","shortLead":"Ismert emberek százai gondolják úgy, tévedés azt hinni, hogy a koronavírus-járvány előtti életünk normális volt. Új...","id":"20200528_Tosics_Ivan_covid_utan_az_elet_szomszedok_fenntarthatosag_varosok_uj_normalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae2cc16d-65a7-44ac-abc6-71ef5ba4fb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc1699b-19d2-4d97-8741-33e6b76193e0","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Tosics_Ivan_covid_utan_az_elet_szomszedok_fenntarthatosag_varosok_uj_normalis","timestamp":"2020. május. 28. 20:00","title":"Koronavírus után az élet: szokjunk vissza a szomszédolásra, mert az ellenállóbbá tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]