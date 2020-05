Cikkünk frissül.

Több tucat rendőr vonult ki csütörtök délután az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) VII. kerületi, Dohány utcai székháza elé, ahová a Deák Ferenc téri kettős gyilkosság után hirdetett meg „felvonulást a bűnözés ellen” a Mi Hazánk Mozgalom. Felhívásukban arra utaltak, hogy az elkövető cigány származású, és van „cigánybűnözés”.

A rendőrség a megmozdulást nem engedélyezte; szerintük a rendezvény gyűlésnek számít, ezért tájékoztatták a párt tisztségviselőit a veszélyhelyzetben, mint különleges jogrendben a rendezvényekre vonatkozó hatályos szabályozásról. A Mi Hazánk ennek ellenére jelezte, hogy nem tettek le a demonstrációról.

© Kaufmann Balázs

A helyszínen tartózkodó tudósítónk szerint a rendőrök lezárták a Dohány utcát az Osvát utcától kifelé, sem gyalogosokat, sem az autós forgalmat nem engedik át.

Munkatársunk este hatkor, az esemény meghirdetett kezdési időpontjában arról számolt be, hogy a környéken több tucat bámészkodó gyűlt össze kisebb csoportokban, némelyeket rendőrök igazoltattak. Arról kérdezték őket, hogy mit csinálnak ott, ha azt válaszolták, hogy a gyűlesre jöttek, figyelmeztették őket arra, hogy ez szabálysértés.

© Reviczky Zsolt

Fekete zászlóval jelent meg a demonstráción Novák Előd, a Mi Hazánk alapítója és alelnöke. Beszédében kegyeleti megemlékezésnek nevezte a rendezvényt és vitatta, hogy a gyülekezési törvény hatálya alá esne.

© Reviczky Zsolt

A tüntetésen megjelent Dúró Dóra és Toroczkay László, a párt két elnöke is.

Csütörtök délelőtt az Országos Roma Önkormányzat sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a demonstráció idejére kiürítik a székházat. A szervezet azt kérte, hogy az emberek ne dőljenek be a provokációnak, tartsák be a járványügyi szabályokat, és maradjanak otthon.

Azt is közölték, hogy nem lehet kollektíven bűnözőknek beállítani közel egymillió embert, mint hogy szerintük az is bűn, hogy az „egyéni felelősség őszinte kimondása helyett, provokálnak egy egész népcsoportot”.