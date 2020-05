Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics Sári Anyáim története című első egész estés filmjét.","shortLead":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics...","id":"20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99720d-60f9-42d4-be29-430bd53a3406","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","timestamp":"2020. május. 29. 10:52","title":"Örökbefogadó magyar anyákról szóló dokumentumfilm szerepelhet a HotDocs fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9567c0-23a4-4d6f-ba2c-a7e4019e3c92","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 2. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200528_Trianon_Kimondva_Reszlet_Wettstein_Janos_naplojabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd9567c0-23a4-4d6f-ba2c-a7e4019e3c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d3fa96-97a2-4088-9752-c3ed72cc7504","keywords":null,"link":"/360/20200528_Trianon_Kimondva_Reszlet_Wettstein_Janos_naplojabol","timestamp":"2020. május. 29. 16:30","title":"Trianon. Kimondva - A magyar békeküldöttség tagjainak naplóiból Mácsai Pál és Vajda Milán olvas fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7785be72-f75a-4b0b-88f4-58c7080f6077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcszáz lóerő és 300 km/h alatt ma már nem is lehet labdába rúgni.","shortLead":"Nyolcszáz lóerő és 300 km/h alatt ma már nem is lehet labdába rúgni.","id":"20200529_340_kmhra_felett_az_Audi_RS7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7785be72-f75a-4b0b-88f4-58c7080f6077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a921779f-75ff-486c-aed1-19953e085ae2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_340_kmhra_felett_az_Audi_RS7","timestamp":"2020. május. 29. 11:44","title":"A megpiszkált új Audi RS7 340 km/h felett teljesít ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya nyugtatta a szurkolókat a Deák téren.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya nyugtatta a szurkolókat a Deák téren.","id":"20200529_Dzsudzsak_Balazs_Mi_Hazank_tuntetes_Deak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef71f48b-944d-471c-a988-31dbbbb8808c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Dzsudzsak_Balazs_Mi_Hazank_tuntetes_Deak_ter","timestamp":"2020. május. 29. 08:08","title":"Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többek között ettől a lépéstől várja a kormány, hogy csökken az iskolai erőszak. A tervről Horváth László miniszterelnöki megbízott beszélt az M1-en.","shortLead":"Többek között ettől a lépéstől várja a kormány, hogy csökken az iskolai erőszak. A tervről Horváth László...","id":"20200529_Elvennek_a_csaladi_potlekot_az_iskolai_eroszak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9d16ac-5958-4cf1-ac72-435e1113347f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Elvennek_a_csaladi_potlekot_az_iskolai_eroszak_miatt","timestamp":"2020. május. 29. 21:15","title":"Elvennék a családi pótlékot az iskolai erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De szóba kerül Soros György is. Létrehozott egy bevetési egységet is.","shortLead":"De szóba kerül Soros György is. Létrehozott egy bevetési egységet is.","id":"20200529_Orban_nemzeti_konzultaciot_hirdet_a_koronavirusrol_es_a_gazdasag_ujrainditasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e745db8-4937-42e2-85c7-079994709e25","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Orban_nemzeti_konzultaciot_hirdet_a_koronavirusrol_es_a_gazdasag_ujrainditasarol","timestamp":"2020. május. 29. 07:51","title":"Orbán nemzeti konzultációt indít a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec89258-a7b6-418e-b373-d86d9991cee0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig vajon miért nem volt?","shortLead":"Eddig vajon miért nem volt?","id":"20200529_Johet_a_Fiat_Tipobol_is_az_SUV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec89258-a7b6-418e-b373-d86d9991cee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deea1f49-791d-44a6-9a84-bd477862cdd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_Johet_a_Fiat_Tipobol_is_az_SUV","timestamp":"2020. május. 29. 15:14","title":"Jöhet a Fiat Tipóból is az SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]