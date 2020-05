Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig tartott, mire a DK megszerezte a dokumentumot, de nem azt kapták, amire vártak.","shortLead":"Évekig tartott, mire a DK megszerezte a dokumentumot, de nem azt kapták, amire vártak.","id":"20200529_dk_vs_felcsut_emmi_jegyzokonyv_tao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ffaf21-2aee-48da-b029-83280f8bbfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_dk_vs_felcsut_emmi_jegyzokonyv_tao","timestamp":"2020. május. 29. 19:36","title":"Használhatatlan jegyzőkönyvet adott a felcsúti tao-költésekről az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt, hogy hétfő este egy férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után. Az afroamerikai George Floydot egy igazoltatás során négy fehér rendőrtiszt a földre kényszerítette, majd egyikük percekig térdelt a nyakán. A férfi levegőért könyörgött, később pedig a kórházba szállítás közben meghalt. A minneapolisi rendőrség pénteken bejelentette: gyilkosság vádjával őrizetbe vették Derek Chauvint, azt a rendőrt, aki Floyd nyakára térdelt. A négy rendőrt még kedden elbocsátották. Az alábbi fotók Minneapolisban készültek.","shortLead":"Az Egyesült Államok több nagyvárosában zajlottak megmozdulások az elmúlt napokban, amelyek kiváltó oka az volt...","id":"20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91335f3-545c-4f19-9be3-fccc623febcb","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Megdobbento_fotok_a_langokban_allo_minneapolisi_utcakrol","timestamp":"2020. május. 30. 14:16","title":"Megdöbbentő fotók a lángokban álló minneapolisi utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","shortLead":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","id":"202022_bd_park_tizeves_vajudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb272f2c-67af-47aa-8051-245fae9341b6","keywords":null,"link":"/360/202022_bd_park_tizeves_vajudas","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Felszámolás a sorsa a lakóparkot álmodó cégnek, mely részben Török Gábor politológusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kapott kormányzati jóváhagyást a Gül baba türbéjét kezelő alapítvány arra, hogy leszerződjön a türbe és a magyar kultúra törökországi promotálására.","shortLead":"Nem kapott kormányzati jóváhagyást a Gül baba türbéjét kezelő alapítvány arra, hogy leszerződjön a türbe és a magyar...","id":"20200529_A_jarvany_keresztbe_tett_a_Gul_baba_turbeje_torokorszagi_terjeszkedesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd1c0a8-03d5-48da-b752-82cb4cb38b94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_A_jarvany_keresztbe_tett_a_Gul_baba_turbeje_torokorszagi_terjeszkedesenek","timestamp":"2020. május. 29. 13:40","title":"A járvány keresztbe tett a Gül baba türbéje törökországi terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek bérlete van, olcsóbban használhatná a bicikliket.","shortLead":"Akinek bérlete van, olcsóbban használhatná a bicikliket.","id":"20200529_mol_bubi_kozbringa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a1cdf1-1ca1-4d16-9dbc-a80c704a6077","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_mol_bubi_kozbringa","timestamp":"2020. május. 29. 14:01","title":"Új gumi, friss alkalmazás, okoslakat – teljesen megújítják a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf68d3e7-6bac-44fd-b1b0-8f4106407562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lulu pedig láthatóan nagyon komolyan veszi a feladatot. ","shortLead":"Lulu pedig láthatóan nagyon komolyan veszi a feladatot. ","id":"20200529_Arnold_Schwarzenegger_szamar_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf68d3e7-6bac-44fd-b1b0-8f4106407562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e266dba9-9b21-464d-afde-a3587a00245f","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Arnold_Schwarzenegger_szamar_edzes","timestamp":"2020. május. 29. 09:44","title":"Arnold Schwarzenegger felvette a szamarát személyi edzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24 milliárdos közbeszerzést. A szolgáltatást 20, és opcionálisan további 20 új busszal fogja ellátni.","shortLead":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24...","id":"20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a575d7-e358-472e-994b-dd66ac645deb","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","timestamp":"2020. május. 29. 14:29","title":"Mégsem érkezik új buszos szolgáltató Budapestre, új buszok viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]