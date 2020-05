Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu... A spanyol hatóságok vizsgálják az esetet.","shortLead":"A megengedettnél jóval többen vehettek részt az összejövetelen. A spanyol hatóságok vizsgálják az esetet. Interjú ifjabb Duda Ernővel, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökével.","shortLead":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda...","id":"202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cf89-f49c-4449-8a8e-5bd770701a6a","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","timestamp":"2020. május. 31. 08:15","title":"Mire jutottak a magyarországi laborok a koronavírussal? Interjú Duda Ernővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","shortLead":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","id":"20200530_Otot_rugott_a_Bayern","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083e6f8c-4a95-4942-942e-5edc95ceb3d7","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Otot_rugott_a_Bayern","timestamp":"2020. május. 30. 21:14","title":"Ötöt rúgott a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezőknek, június 15-től pedig az összes többi beutazónak engedi a belépést az országba, miközben az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése, valamint a büféreggeli sem.\r

\r

","shortLead":"Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezőknek, június 15-től pedig az összes többi...","id":"20200531_Legeloszor_Olaszorszag_nyitja_meg_a_hatarait_a_vilag_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3631868-fd0e-4ebf-8174-901389bd9516","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Legeloszor_Olaszorszag_nyitja_meg_a_hatarait_a_vilag_elott","timestamp":"2020. május. 31. 13:51","title":"Legelőször Olaszország nyitja meg a határait a világ előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479ead39-dff3-4bd0-8337-d4a47b2336e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galápagos-szigetek az UNESCO világörökségi listájának ékköve, nem véletlen, hogy a csendes-óceáni szigetcsoportot sorolták be először a fokozottan védendő helyszínek közé.","shortLead":"A Galápagos-szigetek az UNESCO világörökségi listájának ékköve, nem véletlen, hogy a csendes-óceáni szigetcsoportot...","id":"20200531_galapagos_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479ead39-dff3-4bd0-8337-d4a47b2336e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b05d8cd-a12f-46d5-9d69-bf29d4370cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_galapagos_szigetek","timestamp":"2020. május. 31. 07:33","title":"Miért vannak ma a Galápagos-szigetek a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]