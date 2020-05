Az érettségijét ünnepelte az a 18 éves fiú, aki a gyanú szerint hajnalban halálra késelt egy 27 éves férfit Gyulán - közölte az RTL Klub. A körülmények egyelőre nem ismertek, a támadásban megsérült egy 17 éves fiú is, aki az eddigi hírek alapján a támadó barátja lehet.

A hajnalban megsérült 17 éves fiú egy udvarba menekült be, mint kiderült, épp a Magyar Narancs munkatársához tévedt be, aki szemtanúként egy cikkben is beszámolt a történtekről.

Az arcán megvágott fiú sokkos állapotban annyit mondott, hogy van egy súlyosabb sérült is, de azt, hogy mi történt, nem tudta elmondani. Annyit mesélt, éjjel a városban mulattak a barátjával, az ivást egy házban folytatták, de hogy ott mi történt, már nem részletezte.

A helyszínre hamar megérkeztek a mentők és a rendőrök, a gyanúsítottat egy órán belül elfogták majd őrizetbe vették. A 17 éves fiút kórházban ápolják. A rendőrség egyelőre vizsgálja, mi vezetett idáig. Hivatalos tájékoztatás nincs, a Magyar Narancs cikkében az szerepelt, a 18 éves fiatal állítása szerint önvédelem volt.

Az RTL Klub úgy tudja, a támadó rendészeti iskolába járt.