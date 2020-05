Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8481af50-daf3-4c3e-95d8-25b58e780250","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május elején több eszközt is bemutatott a Microsoft, közöttük egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Surface Earbudsot. Úgy tűnik, ez utóbbi nem sikerült százszázalékosra, és ezt a gyártó is elismeri.","shortLead":"Május elején több eszközt is bemutatott a Microsoft, közöttük egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Surface Earbudsot...","id":"20200530_microsoft_surface_earbuds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8481af50-daf3-4c3e-95d8-25b58e780250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efef19a-0063-4f9b-a450-02fcb27731ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_microsoft_surface_earbuds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_hiba","timestamp":"2020. május. 30. 13:03","title":"A Microsoft is elismeri, van egy kis gond vezeték nélküli fülesével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949e54ea-443e-4f81-a76d-5f8dba62c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","timestamp":"2020. május. 30. 11:30","title":"Fülke: „Orbán csak annyira zseniális, mint az, aki Mercedes jelet ragaszt egy Skodára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök hirtelen távozása mögött. Nagy Márton egyik napról a másikra, 18 év után hagyta ott a jegybankot. ","shortLead":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök...","id":"20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73751b5c-0e8d-42d4-bba1-25366c807886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","timestamp":"2020. május. 30. 10:33","title":"\"Az elnök úr bizalmából esett ki\" - nem egy másik pozíció miatt távozhatott Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az európai felhasználókhoz is eljut az a szoftverfrissítés, ami kiveszi a OnePlus 8 Próból az igencsak vitatott fotokróm funkciót.","shortLead":"Hamarosan az európai felhasználókhoz is eljut az a szoftverfrissítés, ami kiveszi a OnePlus 8 Próból az igencsak...","id":"20200529_oneplus8_pro_kameraja_fotokrom_kamera_szoftverfrissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7ac477-bfa2-41e3-828f-c6200d479366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_oneplus8_pro_kameraja_fotokrom_kamera_szoftverfrissites","timestamp":"2020. május. 29. 20:03","title":"Letiltja a OnePlus a funkciót, amivel az új telefonja átlát bizonyos tárgyakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","shortLead":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","id":"20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8bce72-9097-45db-8051-3c87277b60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","timestamp":"2020. május. 30. 11:55","title":"18 év után, hétfőn szabadul Kaiser Ede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nehezen viseli az érintés hiányát, de már korábban is csak kézfertőtlenítés után fogott kezet.","shortLead":"A színész nehezen viseli az érintés hiányát, de már korábban is csak kézfertőtlenítés után fogott kezet.","id":"20200531_Galvolgyi_Janos_Nincs_se_puszi_se_pacsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab1bd3f-abc8-4aa2-84f9-d531a46655a8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Galvolgyi_Janos_Nincs_se_puszi_se_pacsi","timestamp":"2020. május. 31. 07:40","title":"Gálvölgyi János: Nincs se puszi, se pacsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc alatt már bekapcsolhatja magának.","shortLead":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc...","id":"20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9ce043-877c-4375-9bdf-f1592ebb6bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","timestamp":"2020. május. 30. 08:03","title":"Ezt állítsa be, hálás lesz a telefonja: mostantól blokkolhatja a Chrome-ban a túlpörgő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]