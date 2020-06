Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfa4a9c-d1b3-4d46-9659-32052f6f6327","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügy bejelentette, hogy Oroszországban nyomtatott, líbiai hamis pénzt foglaltak le a máltai hatóságok.","shortLead":"Az amerikai külügy bejelentette, hogy Oroszországban nyomtatott, líbiai hamis pénzt foglaltak le a máltai hatóságok.","id":"20200530_Ennel_nemzetkozibb_hir_nem_lesz_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfa4a9c-d1b3-4d46-9659-32052f6f6327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adee603-f0dd-4e76-91d3-790ffa8f1bd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Ennel_nemzetkozibb_hir_nem_lesz_a_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 20:19","title":"Ennél nemzetközibb hír nem lesz a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház. Egy ilyen bizonytalan helyzetben azonban éppen ez jelenti az igazi kockázatot – vallja Kőrössy Zoltán, a patinás kávéházon kívül több szállodát és rendezvényhelyszínt üzemeltető Eventrend alapító-tulajdonosa, akivel az ünnepélyes megnyitó után beszélgettünk. Szó esett arról, mire számítanak a nyáron, és kiderült, mitől tartanak leginkább a wellnesshotelekbe visszatérő vendégek.","shortLead":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház...","id":"20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f56f7-a339-4ea3-99e7-4ceec7998649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 31. 11:30","title":"Egy jó augusztusi keddért már ölik egymást - így indul újra a hazai vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","shortLead":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","id":"20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc59490-6a8f-4135-b65b-439cad767960","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","timestamp":"2020. május. 30. 18:44","title":"Bundesliga: megint kikaptak Szalaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felméréséből.","shortLead":"Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS...","id":"20200601_Kina_mar_keszen_allna_ismet_ellatni_a_vilagot_aruval_de_a_vilag_meg_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f71af-07a1-4c95-8dc4-56d6f47aab99","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_Kina_mar_keszen_allna_ismet_ellatni_a_vilagot_aruval_de_a_vilag_meg_var","timestamp":"2020. június. 01. 08:35","title":"Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ még vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","shortLead":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","id":"20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfe9556-1281-4b4e-884b-f2a64c20112a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","timestamp":"2020. június. 01. 09:03","title":"Nagy változtatásra készül a Google a kereső találati listájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","shortLead":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","id":"20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e07216-305c-477b-8378-fc697d73a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 31. 08:27","title":"Több mint hatmillió ember koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","id":"20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20841cad-4e22-46f2-9051-912d6155ece8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 31. 13:03","title":"Itt élőben láthatja, ahogy a SpaceX Crew Dragon dokkol a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez – mutat rá új könyvében Malcolm Gladwell kanadai újságíró. Részletek az Ismerős ismeretlenek című könyvből.","shortLead":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez –...","id":"20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2819c4e8-fdd0-49bc-96ce-185130bafeeb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","timestamp":"2020. május. 31. 19:35","title":"Ne csak az ismeretlent lássuk! Nézzük meg azt is, milyen a világ, amelyben él!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]