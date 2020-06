Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett tevékenységeknél a cégek szinte semmit sem spórolhatnak az állandósított otthoni munkavégzéssel, viszont sok más szempontot is mérlegelniük kell, amikor döntenek az otthoni, illetve a \"benti\" munkáról.","shortLead":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett...","id":"20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439be56b-b11f-42d6-a005-fe4c1a3068a4","keywords":null,"link":"/360/20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","timestamp":"2020. június. 02. 16:30","title":"Bojár Gábor: Van jó is a home office-ban, de a benti csapatmunka hatékonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Palkó Judit szerint okozhat még meglepetéseket a vírus.","shortLead":"Dr. Palkó Judit szerint okozhat még meglepetéseket a vírus.","id":"20200602_Megszolalt_az_orvos_aki_felismerte_az_elso_magyarorszagi_koronavirusesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b4e648-15f4-43d0-b389-ca1d0c1d56e0","keywords":null,"link":"/elet/20200602_Megszolalt_az_orvos_aki_felismerte_az_elso_magyarorszagi_koronavirusesetet","timestamp":"2020. június. 02. 08:05","title":"Megszólalt az orvos, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457aeb1-050e-4622-8f8e-a5701e25476a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor a rendőrök előállították a vétkest, először nem tulajdonított jelentőséget a szerinte mindennapos szituációnak.

