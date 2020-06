Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem akar települni, és nem a felhasználók hibájából.","shortLead":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem...","id":"20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449c5131-88c4-46e1-a1a0-bc190848a13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","timestamp":"2020. június. 03. 11:40","title":"Windows 10-et használ? Így ellenőrizheti, önnél blokkolják-e az új nagy frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar állam segítsége nélkül nem jött volna össze a 145 millió forintos profit.","shortLead":"A magyar állam segítsége nélkül nem jött volna össze a 145 millió forintos profit.","id":"20200602_MAgyar_Posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2bde7-f6fc-46b5-8daf-0bc2c6c548fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_MAgyar_Posta","timestamp":"2020. június. 02. 20:37","title":"Veszteséges a Magyar Posta, mégis nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi legveszélyesebb kirohanását.","shortLead":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi...","id":"20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df615f56-eee4-4233-8d74-667bc9d33c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. június. 03. 09:20","title":"Távozik a Facebooktól Zuckerberg két embere a Trump-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új ebolajárványgóc alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nyugati Mbandaka városában, amely több mint ezer kilométerre található az ország keleti felében lévő góctól - jelentette be hétfőn Eteni Longondo egészségügyi miniszter Kinshasában.","shortLead":"Új ebolajárványgóc alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nyugati Mbandaka városában, amely több mint ezer...","id":"20200601_Terjed_az_ebola_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf620740-6d14-4d49-908b-2ebed343abcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Terjed_az_ebola_is","timestamp":"2020. június. 01. 17:31","title":"Terjed az ebola is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","shortLead":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","id":"20200601_duna_lanchid_zuhanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8473ba-7674-45e0-8e3a-0cb7a76600ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_duna_lanchid_zuhanas","timestamp":"2020. június. 01. 15:01","title":"A Dunába zuhant a Lánchídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan család, ahol 100 ezer forinttal lett több a rezsi.","shortLead":"Volt olyan család, ahol 100 ezer forinttal lett több a rezsi.","id":"20200602_Segitseg_SOS_Gyermekfalvak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48c86d8-72e7-4447-9be2-6c5efdfc9509","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Segitseg_SOS_Gyermekfalvak","timestamp":"2020. június. 02. 21:39","title":"Segítséget kérnek az SOS Gyermekfalvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","shortLead":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","id":"20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98588803-1577-4e0b-8492-c6af5051ccb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","timestamp":"2020. június. 02. 10:51","title":"Megrovást kapott a Fradi labdarúgója, aki a pólóján üzente: Igazságot George Floydnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","shortLead":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","id":"20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a394b-12de-4b1f-b706-18ac0b50281e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","timestamp":"2020. június. 02. 16:50","title":"70 autót elloptak, egy Mercedes-AMG-t felgyújtottak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]