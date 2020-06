Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves részét képezik. ","shortLead":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves...","id":"20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632a0da6-db5b-4340-aa77-d2b8b569c3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 03. 07:59","title":"Hatalmas hűtőrács és mögötte egy gyönyörű kupé: itt az új 4-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta szerkesztőségünknek, hogy elvetették az ötletet.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta szerkesztőségünknek, hogy elvetették az ötletet.","id":"20200602_megsem_kamerazzak_be_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75d2d73-2f54-4bec-a5e7-b4aac8f17f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457173a6-07aa-4fc2-bf2f-d6a21d7e9231","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_megsem_kamerazzak_be_az_iskolakat","timestamp":"2020. június. 02. 17:56","title":"Mégsem kamerázzák be az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","shortLead":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","id":"20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4835e09f-59a8-42e6-9b32-b3d9b39125ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","timestamp":"2020. június. 02. 20:23","title":"Az idősotthonokban fertőzöttek fele már meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Zoom az első olyan pénzügyi jelentését, amire már hatással volt a koronavírus-járvány. Ez a számokon jól látszódik.","shortLead":"Közzétette a Zoom az első olyan pénzügyi jelentését, amire már hatással volt a koronavírus-járvány. Ez a számokon jól...","id":"20200603_zoom_videokonferencia_videochat_2020q1_penzugyi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4883117-98a5-43e3-813d-5627033a4885","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_zoom_videokonferencia_videochat_2020q1_penzugyi_jelentes","timestamp":"2020. június. 03. 08:40","title":"Meglökte a koronavírus-járvány a Zoom szekerét, ömlik a pénz hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45198873-d089-4971-a535-209306a691d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassú növekedésnek indult a használtautó-piac.","shortLead":"Lassú növekedésnek indult a használtautó-piac.","id":"20200603_hasznaltautopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45198873-d089-4971-a535-209306a691d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a510bebc-7b67-42bc-a76f-ca0725d03354","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. június. 03. 11:14","title":"Májusban már kezdtek használt autókat nézegetni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával hozhatja ezt.","shortLead":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával...","id":"20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3724f-6a3f-4ee7-ae61-1ce88ec71f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","timestamp":"2020. június. 02. 13:03","title":"Kitalált valamit a Netflix, hogy élvezetesebb legyen a letöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előkészületeket Szijjártó Péter koordinálja, fővédnöknek Áder Jánost kérik fel. A 2021-es budapesti esemény nagyjából 10 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"Az előkészületeket Szijjártó Péter koordinálja, fővédnöknek Áder Jánost kérik fel. A 2021-es budapesti esemény...","id":"20200603_Tizmilliardbol_rendez_fenntarthatosagi_vilagtalalkozot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3843-d8ba-4ed8-8f04-5e7095461a46","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Tizmilliardbol_rendez_fenntarthatosagi_vilagtalalkozot_a_kormany","timestamp":"2020. június. 03. 07:46","title":"Tízmilliárdból rendez fenntarthatósági világtalálkozót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]