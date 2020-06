Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","id":"20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a6f5b-a2d3-428d-a9e9-e9c7fe527775","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","timestamp":"2020. június. 02. 18:33","title":"Majdnem a negyedére csökkent tavaly a Mészáros-gyerekek cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c78b9ea-ec34-48bd-8a6f-2051cb42211c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezrek próbáltak bejutni, miután 19 üzletét megnyitotta a bútoráruház.","shortLead":"Ezrek próbáltak bejutni, miután 19 üzletét megnyitotta a bútoráruház.","id":"20200602_ikea_ujranyitas_koronavirus_sorban_allas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c78b9ea-ec34-48bd-8a6f-2051cb42211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c67cd-6546-4062-8a2a-3a2cb65eb1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_ikea_ujranyitas_koronavirus_sorban_allas","timestamp":"2020. június. 02. 14:33","title":"Annyira ki voltak éhezve a britek az IKEA-ra, hogy órákig képesek voltak sorban állni a bejutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi legveszélyesebb kirohanását.","shortLead":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi...","id":"20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df615f56-eee4-4233-8d74-667bc9d33c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. június. 03. 09:20","title":"Távozik a Facebooktól Zuckerberg két embere a Trump-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs rendszerünket. Néhány kattintás után ezt a felhőből is megtehetjük.","shortLead":"Már nem kell otthoni adathordozón tárolt Windows 10-telepítő ahhoz, hogy végszükség esetén újratelepítsük az operációs...","id":"20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd7b5df-7361-4d29-b20d-2ee186d4c27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_microsoft_windows_10_frissites_felho_alapu_helyreallitas_ujratelepites","timestamp":"2020. június. 03. 09:03","title":"Olyan újratelepítős funkció került a Windowsba, amiért ön is hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér a felhasználói adatokhoz a Chrome-ban való privát böngészéskor. A cég ezt nem egészen így látja, bár azt elismerik, hogy az inkognitó mód nem jelent teljes rejtettséget.","shortLead":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér...","id":"20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b81a4-4839-4319-b251-9c9abeecb626","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 03. 18:03","title":"Jusson eszébe, amikor megnyitja a Chrome-ot: az inkognitó mód sem egészen rejt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","shortLead":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","id":"20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df039163-f1ae-4129-8035-33102a2c6dec","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","timestamp":"2020. június. 03. 15:12","title":"Kevésbé erőszakosan folytatódtak a George Floyd halála miatti tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, két idős beteg pedig elhunyt. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján ismereti a járvány legújabb fejleményeit. ","shortLead":"Tíz magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, két idős beteg pedig elhunyt. Az operatív törzs...","id":"20200603_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eff6cf-10d2-4a0e-94ab-2188bf632bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 11:08","title":"Müller Cecília: 899-en fertőződtek meg idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","shortLead":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","id":"20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed9f887-20df-4d83-9358-222171a9a0c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","timestamp":"2020. június. 02. 04:14","title":"Meg sem kottyan a 330 km/h-s tempó a McLaren 720S-nek az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]