[{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok egyharmada vett az elmúlt öt évben légkondicionáló berendezést és a megkérdezett légkondi-tulajdonosok 33 százaléka tervezi, hogy további klímaberendezést vásárol, vagy bővíti a jelenlegi rendszerét – áll a GfK négy közép-európai országra, köztük Magyarországra kiterjedő, 1000-1000 ember megkérdezésével végzett reprezentatív, online felmérésében. ","shortLead":"A magyarok egyharmada vett az elmúlt öt évben légkondicionáló berendezést és a megkérdezett légkondi-tulajdonosok 33...","id":"20200602_Egyre_tobben_veszunk_legkondicionalot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c06bc7c-660c-492f-a1ed-2958bccaa844","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Egyre_tobben_veszunk_legkondicionalot","timestamp":"2020. június. 04. 14:35","title":"A magyarok legalább harmadának már van légkondicionálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség esetén meg is bilincselhetik. A tanárokat védenék az agressziótól, ám több szakemberrel beszéltünk, akik szerint ez csak tüneti kezelés. Ritók Nóra úgy látja: a gyöngyöspatai ítéletre adott választ a kormány, ami egy újabb bélyeg és a kirekesztést erősíti.","shortLead":"Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik a 12 évesnél idősebb gyerekeket szükség...","id":"20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3790324-e3c1-4538-9a8f-6e5fc1e58a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8b4c5-4ff2-4cd7-b7cf-fe622db6b14a","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_A_kormany_megint_buntetesben_gondolkodik_problemamegoldas_helyett","timestamp":"2020. június. 03. 06:30","title":"Iskolarendőrök: a kormány megint büntetésben gondolkodik problémamegoldás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar elmondása szerint ingyen vállalták a fellépéseket, amelyeket tesztjelleggel tartottak meg.","shortLead":"A zenekar elmondása szerint ingyen vállalták a fellépéseket, amelyeket tesztjelleggel tartottak meg.","id":"20200602_tankcsapda_autos_koncert_kormanyrendelet_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5834b81e-e4e6-4fa2-9c81-8430e1056f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bed47b-e78e-446f-b75d-a7f1f218d5cb","keywords":null,"link":"/elet/20200602_tankcsapda_autos_koncert_kormanyrendelet_orban_viktor","timestamp":"2020. június. 02. 17:11","title":"Megszólalt a Tankcsapda az autós koncertekről: „Valahogy sikerült elintézni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6707dfe1-7276-4283-a33b-8d1e64166ef9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadállat-kereskedelem és más emberi tevékenységek hatásai felgyorsították a szárazföldi gerincesek kipusztulásának folyamatát: több száz faj már kihalt és jóval több áll a kihalás szélén – állapította meg a Stanford Egyetem tudósai vezette kutatócsoport legújabb tanulmányában.","shortLead":"A vadállat-kereskedelem és más emberi tevékenységek hatásai felgyorsították a szárazföldi gerincesek kipusztulásának...","id":"20200603_allatok_kihalas_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6707dfe1-7276-4283-a33b-8d1e64166ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e4c6af-7c02-4c14-a9b0-5d4d334ac8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_allatok_kihalas_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2020. június. 03. 09:40","title":"Felgyorsult a kihalás: 20 éven belül annyi állat tűnhet el a Földről, mint a XX. században összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2bbb52-1290-4bca-9b9d-c6ddd8022311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már magától értetődően emlékezünk a csenddel, de ezt is ki kellett találni.","shortLead":"Ma már magától értetődően emlékezünk a csenddel, de ezt is ki kellett találni.","id":"20200604_Honnan_ered_az_egy_perc_nema_csend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b2bbb52-1290-4bca-9b9d-c6ddd8022311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b7155-61bf-4025-a45b-9b58e664a672","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Honnan_ered_az_egy_perc_nema_csend","timestamp":"2020. június. 04. 16:00","title":"Honnan ered az egy perc néma csend?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49f450c-1d64-477c-a379-769bbd0a220b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó kézzel összeszerelt hatalmas erőforrásából nem készül több példány. ","shortLead":"A kékvérű brit gyártó kézzel összeszerelt hatalmas erőforrásából nem készül több példány. ","id":"20200603_6_evtized_utan_bucsuzik_a_bentley_legendas_675_literes_v8as_motorja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49f450c-1d64-477c-a379-769bbd0a220b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45746f1-f8b4-43fb-acab-545df29bbe25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_6_evtized_utan_bucsuzik_a_bentley_legendas_675_literes_v8as_motorja","timestamp":"2020. június. 03. 13:21","title":"6 évtized után búcsúzik a Bentley legendás 6,75 literes V8-as motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","shortLead":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","id":"20200603_ferenc_papa_george_floyd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc9644f-2864-4acd-8249-cced002de9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_ferenc_papa_george_floyd","timestamp":"2020. június. 03. 16:19","title":"Ferenc pápa imádkozik George Floydért és a rasszizmus áldozataiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Giannát a világhírű kosaras, Stephen Jackson vette a nyakába.","shortLead":"Giannát a világhírű kosaras, Stephen Jackson vette a nyakába.","id":"20200603_Apu_megvaltoztatta_a_vilagot__mondta_George_Floyd_hateves_kislanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31a53ff-5e4b-45c5-8bcb-50a5eea7afc1","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Apu_megvaltoztatta_a_vilagot__mondta_George_Floyd_hateves_kislanya","timestamp":"2020. június. 03. 18:33","title":"„Apu megváltoztatta a világot” – mondta George Floyd hatéves kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]