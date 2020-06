Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","shortLead":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","id":"20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961a79fc-b4e5-48af-ab48-4fec213032c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 02. 11:47","title":"Feljelentheti a Mi Hazánkat az Országos Roma Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","id":"20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a6f5b-a2d3-428d-a9e9-e9c7fe527775","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","timestamp":"2020. június. 02. 18:33","title":"Majdnem a negyedére csökkent tavaly a Mészáros-gyerekek cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány vizsgálja, hogy a német turisták hova és milyen feltételekkel tudnának újra eljutni.\r

","shortLead":"A kormány vizsgálja, hogy a német turisták hova és milyen feltételekkel tudnának újra eljutni.\r

","id":"20200602_Nemetorszag_utazasi_figyelmeztetes_europai_orszagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e5a645-283a-42fd-a831-766033966446","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Nemetorszag_utazasi_figyelmeztetes_europai_orszagok","timestamp":"2020. június. 02. 19:39","title":"Németország visszavonhatja az utazási figyelmeztetéseket egyes európai országokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","shortLead":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","id":"20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83572c6a-5007-4053-b477-138375618583","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","timestamp":"2020. június. 03. 10:39","title":"Gazdasági visszaélés miatt nyomoznak az újpesti hokicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával hozhatja ezt.","shortLead":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával...","id":"20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3724f-6a3f-4ee7-ae61-1ce88ec71f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","timestamp":"2020. június. 02. 13:03","title":"Kitalált valamit a Netflix, hogy élvezetesebb legyen a letöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudni az idén ősszel érkező új iOS-verzióról. A 14-es kiadás a hírek szerint a fordítások terén is segítséget nyújthat majd az iPhone-tulajdonosoknak.","shortLead":"Egyre többet tudni az idén ősszel érkező új iOS-verzióról. A 14-es kiadás a hírek szerint a fordítások terén is...","id":"20200603_safari_bongeszo_fordito_program_forditas_apple_iphone_ios_14","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede4e144-0450-44d9-8cfa-4a5143bac1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_safari_bongeszo_fordito_program_forditas_apple_iphone_ios_14","timestamp":"2020. június. 03. 16:03","title":"Internet nélkül is működő, beépített fordító kerülhet az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi év bevételei alapján a magyar láncok a középmezőnyben helyezkednek el.","shortLead":"A tavalyi év bevételei alapján a magyar láncok a középmezőnyben helyezkednek el.","id":"20200602_Kereskedelmi_lancok_rangsor_FMCG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5c0fa3-667e-45b0-86cd-1365ab5a8d36","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Kereskedelmi_lancok_rangsor_FMCG","timestamp":"2020. június. 02. 18:25","title":"Itt a boltok új toplistája: a Lidl volt 2019 nagy nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","shortLead":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","id":"20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98db48e-557d-4565-9e09-5603d5c3cc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","timestamp":"2020. június. 02. 16:03","title":"Hivatalos: egy Föld-szerű bolygó van a \"közelünkben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]