[{"available":true,"c_guid":"1c3cf9d3-8627-4554-9ebc-8e5bbf835949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országházban Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök beszél.","shortLead":"Az Országházban Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök beszél.","id":"20200604_emlekules_trianon_ader","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cf9d3-8627-4554-9ebc-8e5bbf835949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5710e6-eb3b-4a32-b09e-af8aa24b8fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_emlekules_trianon_ader","timestamp":"2020. június. 04. 10:42","title":"Trianon-emlékülést tart a Parlament - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos tisztálkodásra. A feltalálót elnöki kitüntetésben részesítették.","shortLead":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos...","id":"20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5ed3d-9c27-461c-bd48-fa00a671fa7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 03. 10:20","title":"Kitüntették a 9 éves kenyai kisfiút, aki egy érdekes kézmosóval küzd a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","shortLead":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","id":"20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c962b2c-2f30-449b-ad14-2287bdccd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 14:45","title":"Újra patkányveszély van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","shortLead":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","id":"20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccbca0-62aa-4363-b457-1db07a8fdf4b","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","timestamp":"2020. június. 02. 17:01","title":"Nem kell többé számlatömb, mobilon is lehet számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d97f90-e289-4e2a-9abd-844b15df37d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy bővíteni tudja saját vasércbányáját, a Rio Tinto angol-ausztrál bányaipari óriáscég tervezett robbantásokat hajtott végre Ausztráliában. Ezzel önmagában még nem lenne gond, ám a bővítésre egy igen régi, több mint 46 ezer éves régészeti lelőhelyen került sor. Amely egyben Ausztrália egyik legősibb ilyen területe. ","shortLead":"Hogy bővíteni tudja saját vasércbányáját, a Rio Tinto angol-ausztrál bányaipari óriáscég tervezett robbantásokat...","id":"20200603_regeszeti_lelohely_vas_banyaszat_ausztralia_bennszulottek_oslakos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d97f90-e289-4e2a-9abd-844b15df37d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a96ffd-739e-447a-abe4-6c6ed16718d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_regeszeti_lelohely_vas_banyaszat_ausztralia_bennszulottek_oslakos","timestamp":"2020. június. 03. 20:03","title":"Vasat akartak bányászni, porig rombolták a 46 ezer éves régészeti lelőhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

\r

","shortLead":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

\r

","id":"20200604_Itt_az_ujabb_osszetartozasdal_ezuttal_a_Csik_zenekar_irta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a479c04d-0975-4a13-a198-5817cf61f397","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Itt_az_ujabb_osszetartozasdal_ezuttal_a_Csik_zenekar_irta","timestamp":"2020. június. 04. 09:00","title":"Itt az újabb összetartozás-dal, ezúttal a Csík zenekar írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos versenyprogramba beválogatott 56 alkotás listáját már közzétették a szervezők.","shortLead":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos...","id":"20200604_Cannes_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1002554-b912-423d-8a8b-8c4d5f84fc43","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Cannes_2020","timestamp":"2020. június. 04. 10:19","title":"Wes Anderson filmje is az idei furcsa cannes-i filmfesztiválon debütál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","shortLead":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","id":"20200603_bankszektor_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890bf34b-ea8d-4e40-a013-8fcfa035fab0","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_bankszektor_nyeresege","timestamp":"2020. június. 03. 15:57","title":"Rekordnyereséggel zárta 2019-et a magyar bankszektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]