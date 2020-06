Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat és iPadeket. Csakhogy azokkal semmire sem mennek.","shortLead":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat...","id":"20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003efc40-ae4e-4d81-97b7-c167039e2ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","timestamp":"2020. június. 03. 13:33","title":"Sorra fosztják ki az Apple üzleteit, de nagyon meglepődnek a tolvajok, amikor bekapcsolják a lopott iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5496b02-bab8-4c7f-949f-34c5522f151d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Köszönetet mondhat Brüsszelnek.","shortLead":"Köszönetet mondhat Brüsszelnek.","id":"20200604_Europa_leggazdagabb_embere_ujra_tul_a_100_milliard_dollaros_alomhataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5496b02-bab8-4c7f-949f-34c5522f151d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3092846a-e5df-4565-8660-708c55a667be","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_Europa_leggazdagabb_embere_ujra_tul_a_100_milliard_dollaros_alomhataron","timestamp":"2020. június. 04. 14:50","title":"Európa leggazdagabb embere újra túl a 100 milliárd dolláros álomhatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett tevékenységeknél a cégek szinte semmit sem spórolhatnak az állandósított otthoni munkavégzéssel, viszont sok más szempontot is mérlegelniük kell, amikor döntenek az otthoni, illetve a \"benti\" munkáról.","shortLead":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett...","id":"20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439be56b-b11f-42d6-a005-fe4c1a3068a4","keywords":null,"link":"/360/20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","timestamp":"2020. június. 02. 16:30","title":"Bojár Gábor: Van jó is a home office-ban, de a benti csapatmunka hatékonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt kapacitású.","shortLead":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt...","id":"20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23479315-0248-4009-ba3f-900b2e203a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Ez már elég lesz? 7,68 TB-os SSD-ket ad ki a Kingston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel referenciamobilokról van szó, az újítások jelezhetik, mi várhat majd idővel más androidos készülékek használóira is.","shortLead":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel...","id":"20200604_google_pixel_telefonok_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5993561c-8c56-450e-b68d-99bef7f7e80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_google_pixel_telefonok_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 14:03","title":"Hasznos új funkciókat pakolt telefonjaiba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6707dfe1-7276-4283-a33b-8d1e64166ef9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadállat-kereskedelem és más emberi tevékenységek hatásai felgyorsították a szárazföldi gerincesek kipusztulásának folyamatát: több száz faj már kihalt és jóval több áll a kihalás szélén – állapította meg a Stanford Egyetem tudósai vezette kutatócsoport legújabb tanulmányában.","shortLead":"A vadállat-kereskedelem és más emberi tevékenységek hatásai felgyorsították a szárazföldi gerincesek kipusztulásának...","id":"20200603_allatok_kihalas_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6707dfe1-7276-4283-a33b-8d1e64166ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e4c6af-7c02-4c14-a9b0-5d4d334ac8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_allatok_kihalas_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2020. június. 03. 09:40","title":"Felgyorsult a kihalás: 20 éven belül annyi állat tűnhet el a Földről, mint a XX. században összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd605666-91e1-4dc2-9334-ec294dc27967","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 04. 05:42","title":"Mától új neve van Csongrád megyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f571ab9-5327-4fee-a3a3-786a52f044eb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202023_szakitoproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f571ab9-5327-4fee-a3a3-786a52f044eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4012694f-2eac-4d62-93c5-4eef9be457f0","keywords":null,"link":"/itthon/202023_szakitoproba","timestamp":"2020. június. 04. 12:15","title":"Hamvay Péter: Szakítópróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]