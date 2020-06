Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen eladott darabszám változott jelentősen, az egyes gyártók részesedésében is számottevő formálódás figyelhető meg. A legnagyobb vesztes a Huawei, melynek helyére, úgy tűnik, sikerrel pályázik a Xiaomi.","shortLead":"Az idei év első három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak...","id":"20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b76e6-e1c6-473d-b512-adff11a6bc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Bezuhantak a mobileladások Európában – a Huawei a nagy vesztes, a Xiaomi nagyon jön fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","shortLead":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","id":"20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffd54d-9621-451e-8a3c-e69a3b02f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","timestamp":"2020. június. 05. 14:33","title":"Több mint egymilliárd forint büntetést szabott ki a rendőrség a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának építésénél is.","shortLead":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának...","id":"202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de818c7-6009-4d76-8f83-661716551c13","keywords":null,"link":"/360/202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","timestamp":"2020. június. 04. 15:30","title":"Újabb villanyszereléssel is foglalkozó cégbe szállt be a Market Zrt. alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi kis idő múlva saját tanulmányt adott ki, amely a kutatók szerint számelméleti előrelépés.","shortLead":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi...","id":"20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb483d8-5d2b-4645-869d-12b748ae4220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","timestamp":"2020. június. 05. 08:03","title":"Egy gyilkosságért 25 évet kapott férfi a magánzárkába kerülve matematikai mérföldkövet ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta el egy osztrák lapnak Fischer Ádám. Mivel magyarázza állításait a karmester?","shortLead":"A magyar kormány hálát adhatna Trianonért, az ország pedig beláthatná, valójában nem ezeréves, hanem csak száz – mondta...","id":"20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82688588-6224-41af-9d3a-bf62fc06966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb284f-d47c-401f-9b51-0bd5ca2f59e9","keywords":null,"link":"/360/20200604_Fischer_Adam_Magyarorszag_nem_ezereves_hanem_mindossze_szaz","timestamp":"2020. június. 04. 07:00","title":"Fischer Ádám: Magyarország nem ezeréves, hanem mindössze száz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törvényben rögzítenék, hogy a szegregáltan oktatott diákokat pénz helyett oktatásban és képzésben kelljen kárpótolni.","shortLead":"Törvényben rögzítenék, hogy a szegregáltan oktatott diákokat pénz helyett oktatásban és képzésben kelljen kárpótolni.","id":"20200605_szegregacio_iskolarendor_iskolaorseg_horvath_laszlo_gyongyospata_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6eeba1-6169-4835-b3e6-84997edf5bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_szegregacio_iskolarendor_iskolaorseg_horvath_laszlo_gyongyospata_karterites","timestamp":"2020. június. 05. 11:11","title":"Benyújtották a lex Gyöngyöspatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92420374-f66c-4d6e-8e09-911e39c9fc73","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Gyorstalpaló Jamie Oliver mesterétől, a Két éhes olasz című sorozatból ismert Gennaro Contaldótól.","shortLead":"Gyorstalpaló Jamie Oliver mesterétől, a Két éhes olasz című sorozatból ismert Gennaro Contaldótól.","id":"20200603_Hogyan_fozzunk_tokeletes_tesztat_Ime_8_tipp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92420374-f66c-4d6e-8e09-911e39c9fc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28fd933-c276-4d2d-b80d-e76262e4c116","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200603_Hogyan_fozzunk_tokeletes_tesztat_Ime_8_tipp","timestamp":"2020. június. 03. 19:15","title":"Hogyan főzzünk tökéletes tésztát? Íme 8 tipp Jamie Oliver mesterétől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb19731-d69f-4bb4-bd9a-a0eed886edc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet, így újabb lépéssel került közelebb az emberiség ahhoz, hogy végül környezetbarát repülőgépeken utazhassunk. A legkomolyabb problémára viszont még mindig nem sikerült megoldást találni.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet...","id":"20200604_elektromos_repulogep_magnix_cessna_ecaravan_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb19731-d69f-4bb4-bd9a-a0eed886edc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62502b7-37b4-4120-81bf-a379eeac0bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_elektromos_repulogep_magnix_cessna_ecaravan_rekord","timestamp":"2020. június. 04. 09:03","title":"Ilyen még nem volt: egyhuzamban 28 percen át volt a levegőben a magniX e-repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]