[{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2245-en már meggyógyultak.","shortLead":"2245-en már meggyógyultak.","id":"20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955d0389-2b36-4451-94b2-09efff683a32","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 05. 08:29","title":"Elhunyt 3 beteg, 3970 fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82c45e-a26e-4c4b-ab19-fda69fcd9edc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manhattanben egy luxuskocsiba pakolták be az árut a zavargások idején. ","shortLead":"Manhattanben egy luxuskocsiba pakolták be az árut a zavargások idején. ","id":"20200604_300_ezer_dollaros_RollsRoyceszal_menekult_egy_csapat_fosztogato_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c82c45e-a26e-4c4b-ab19-fda69fcd9edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d6fff3-2097-4f4f-a955-ac3776d0319e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_300_ezer_dollaros_RollsRoyceszal_menekult_egy_csapat_fosztogato_New_Yorkban","timestamp":"2020. június. 04. 14:08","title":"Rolls-Royce-szal menekült egy csapat fosztogató New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","shortLead":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","id":"20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ce3671-383c-42a1-bdc0-f6e99a562c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","timestamp":"2020. június. 03. 14:55","title":"Megújul a Volkswagen kirakatautója, és jön belőle a kombi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b820b4-656c-4fbe-b1e4-e62557a406d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple olyan iPad Prón dolgozik, amit mini LED kijelzővel szerelnek fel, és amiben az A14X processzor dolgozik. Nem mellesleg: 5G-képes lesz a készülék.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple olyan iPad Prón dolgozik, amit mini LED kijelzővel szerelnek fel, és amiben az A14X...","id":"20200604_apple_ipad_pro_5g_kommunikacio_a14x_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74b820b4-656c-4fbe-b1e4-e62557a406d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7b220-02e2-42ff-88e6-f38cea6956aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_apple_ipad_pro_5g_kommunikacio_a14x_processzor","timestamp":"2020. június. 04. 17:03","title":"Az iPad Próba is 5G-t tesz az Apple, de egy darabig még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített, volt VIII. kerületi polgármesternek a feladata.\r

","shortLead":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített...","id":"20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7a2bb8-a05f-464d-ab31-9cfd3f19af7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","timestamp":"2020. június. 04. 09:56","title":"Kiemelt beruházás lett a városligeti Építészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is nyílhat még egy.","shortLead":"Ha elfogadják a javaslatot, jövőre az eddigi 5 helyett már 7 kaszinója lehet egy embernek, és Nyugat-Magyarországon is...","id":"20200603_kiemelt_nemzetgazdasagi_erdek_kaszino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2aa7a-96ec-4674-81de-2b714b1019bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_kiemelt_nemzetgazdasagi_erdek_kaszino","timestamp":"2020. június. 03. 22:10","title":"Kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki nyithat kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb59a19-115e-4541-957f-2bcca3fd6bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bendegúz életét nem tudták megmenteni. ","shortLead":"Tóth Bendegúz életét nem tudták megmenteni. ","id":"20200604_gyasz_Toth_Bendeguz_valogatott_birkozo_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb59a19-115e-4541-957f-2bcca3fd6bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a73b796-6089-4985-8d82-cbeaa5edff39","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_gyasz_Toth_Bendeguz_valogatott_birkozo_elhunyt","timestamp":"2020. június. 04. 20:38","title":"Edzés közben rosszul lett, meghalt egy 22 éves válogatott birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c2d3f1-ea12-45f5-9721-33052826fa37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken még országszerte sok lesz a csapadék, szombatra viszont szinte mindenhol megszűnik.","shortLead":"Pénteken még országszerte sok lesz a csapadék, szombatra viszont szinte mindenhol megszűnik.","id":"20200605_Felhoszakadasra_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14c2d3f1-ea12-45f5-9721-33052826fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8380f1-6cab-4051-b2d9-89f86eb67685","keywords":null,"link":"/elet/20200605_Felhoszakadasra_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. június. 05. 05:37","title":"Felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]