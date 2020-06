Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","shortLead":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","id":"20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6498d2fa-f93a-461f-b1c8-653911478ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","timestamp":"2020. június. 05. 09:29","title":"A leálló autógyárak húzták le az ipari termelést: közel 37 százalékos csökkenés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig csak a térdelő rendőrt vádolták, a társai ellen most letartóztatási parancsot adtak ki.","shortLead":"Eddig csak a térdelő rendőrt vádolták, a társai ellen most letartóztatási parancsot adtak ki.","id":"20200604_george_floyd_rendorok_minnesota_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c468c44-57ba-4783-842c-696fcbbd6e2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_george_floyd_rendorok_minnesota_vademeles","timestamp":"2020. június. 04. 05:05","title":"Vádat emelnek a négy rendőr ellen a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Napközben mentem le, hogy megnézzem, mert ki tudja, mikor lehet szükség az igénybevételére\" – tette hozzá az amerikai elnök a Fox rádiónak adott szerdai nyilatkozatában.","shortLead":"\"Napközben mentem le, hogy megnézzem, mert ki tudja, mikor lehet szükség az igénybevételére\" – tette hozzá az amerikai...","id":"20200603_Trump_szerint_a_jozan_esz_kivanja_meg_Oroszorszag_reszvetelet_a_G7csucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f986ca-c976-4e56-8869-34b85fabe62d","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Trump_szerint_a_jozan_esz_kivanja_meg_Oroszorszag_reszvetelet_a_G7csucson","timestamp":"2020. június. 03. 19:16","title":" Trump: Nem menekítettek bunkerbe, csak megnéztük, milyen állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cser-Palkovics András polgármester többek között így kompenzálja a koronavírus-járvány okozta bevételkiesést.","shortLead":"Cser-Palkovics András polgármester többek között így kompenzálja a koronavírus-járvány okozta bevételkiesést.","id":"20200603_Nem_kapnak_cafeteriat_a_szekesfehervari_onkormenyzat_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307229b7-0a7d-417f-bd9f-3e842b999cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Nem_kapnak_cafeteriat_a_szekesfehervari_onkormenyzat_dolgozoi","timestamp":"2020. június. 03. 19:33","title":"Nem kapnak cafeteriát a székesfehérvári önkormányzat dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már magyarul is elérhető A Jóbarátok-generáció címmel. A rajongóknak egyértelműen kötelező darab, ám a jóleső nosztalgia mellett négyszázhúsz oldal után is maradt némi hiányérzetünk.","shortLead":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már...","id":"20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6a1fa0-5061-4935-a02d-34f27f2da67b","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","timestamp":"2020. június. 03. 20:00","title":"Nem tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják – avagy mit lehet még elmondani a Jóbarátokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zárt kapus mérkőzés és bírság is járhat a kupadöntőn a távolságtartást figyelmen kívül hagyó szurkolók miatt, de a miniszter és Csányi Sándor jelenléte nem jelentett kockázatot az MLSZ szerint.","shortLead":"Zárt kapus mérkőzés és bírság is járhat a kupadöntőn a távolságtartást figyelmen kívül hagyó szurkolók miatt, de...","id":"20200605_mlsz_kupadonto_eloirasok_szijjarto_csanyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d90e62-b6a7-4df5-bd5d-d8e0504e1f19","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_mlsz_kupadonto_eloirasok_szijjarto_csanyi","timestamp":"2020. június. 05. 13:28","title":"Szijjártót is tesztelték koronavírusra, mielőtt a focisták közé engedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az életveszélyes sérülthöz mentőhelikoptert küldtek. ","shortLead":"Az életveszélyes sérülthöz mentőhelikoptert küldtek. ","id":"20200603_Robbanas_volt_egy_uzemben_harman_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f16f1ae-da1d-4783-b418-04436c404c77","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Robbanas_volt_egy_uzemben_harman_megserultek","timestamp":"2020. június. 03. 16:52","title":"Robbanás volt egy üzemben, egy ember életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df4334-deb8-48fb-96b5-cf764c31585b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200605_Marabu_FekNyuz_Rugalmassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51df4334-deb8-48fb-96b5-cf764c31585b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eef9c25-5f9b-438f-b0d2-09191a1c69cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Marabu_FekNyuz_Rugalmassag","timestamp":"2020. június. 05. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: Rugalmasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]