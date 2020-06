Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da231fa6-1e8a-45a1-8343-0c550f76edf8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok valójában az oroszokat szeretné kiszorítani az európai gázpiacról.","shortLead":"Az Egyesült Államok valójában az oroszokat szeretné kiszorítani az európai gázpiacról.","id":"20200607_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da231fa6-1e8a-45a1-8343-0c550f76edf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8957b406-39ec-4177-91e9-cd8944a0c4aa","keywords":null,"link":"/360/20200607_szemle","timestamp":"2020. június. 07. 10:00","title":"Euractiv: A magyar energiaellátási terveket is tönkretenné, amire Amerika készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit a vatikáni börtönbe kísértek - jelentette be a szentszéki sajtóközpont a londoni ingatlanbotrányként ismert ügy újabb fejleményét péntek este. \r

\r

","shortLead":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit...","id":"20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f735a3d2-dc86-400b-a16a-7db4e60b621e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","timestamp":"2020. június. 06. 08:31","title":"Őrizetbe vettek egy Vatikánt zsaroló és átverő brókert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon, barát és honfitárs” – jelenti be büszkén IV. Henrik a királyi palotában, háta mögött azonban egyre inkább nő az elégedetlenek tábora. Trónörökösök és trónkövetelők, apák és fiúk harcáról szól az Örkény Színház e heti online premierje, amelynek apropóján Mácsai Pál rendezőt kérdeztük.","shortLead":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon...","id":"20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ac8d5-02fb-400b-ab08-1de6b2872591","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 05. 19:00","title":"Egy nap majd kifakad és folyni kezd a genny – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte a párt.","shortLead":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte...","id":"20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d6c80e-0a3d-4787-ac64-31907dad2362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","timestamp":"2020. június. 06. 12:51","title":"DK: Ingyen balatoni strandolást mindenkinek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már megvették a Bank Centert és az egyik bevásárlóközpontot is.","shortLead":"Korábban már megvették a Bank Centert és az egyik bevásárlóközpontot is.","id":"20200607_Az_Allianze_lett_az_egyik_legnagyobb_budapesti_irodahaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89974545-d408-4ae7-9324-131f3f4f211d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Az_Allianze_lett_az_egyik_legnagyobb_budapesti_irodahaz","timestamp":"2020. június. 07. 08:51","title":"Az Allianzé lett az egyik legnagyobb budapesti irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon. ","shortLead":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő...","id":"20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71072f-2aa4-48a9-90cc-65b0437e18b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","timestamp":"2020. június. 07. 12:02","title":"Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket, tárgyakat, ráadásul mindezt valós időben tehetjük.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket...","id":"20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6fd5e-5a22-40c6-8448-564fc108f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","timestamp":"2020. június. 07. 10:03","title":"Így effektezheti valós időben iPhone-os videóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól, és úgy tűnik, Hamburg lehet a következő renitens.","shortLead":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól...","id":"20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b54d00-9096-4be5-9260-15ee18d36516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","timestamp":"2020. június. 06. 16:03","title":"München után Hamburg is kidobhatja a Windowst és az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]