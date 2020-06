Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon. ","shortLead":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő...","id":"20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71072f-2aa4-48a9-90cc-65b0437e18b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","timestamp":"2020. június. 07. 12:02","title":"Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan gazdasági mentőtervet fogadott el, amely a „zöld újjáépítés” felé viszi az országot. Fejlesztik például a tömegközlekedést, és csak a hibrid és elektromos járművek vásárlói kapnak ártámogatást.","shortLead":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan...","id":"20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5d026-5320-49a5-9aa5-5e0f9743ae2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","timestamp":"2020. június. 07. 17:00","title":"Nagyot koppant a német ipari lobbi: a berlini gazdaságmentő csomag zöld irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti ázsiai internetes boltokból is.","shortLead":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti...","id":"202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a501b709-159e-4803-b93c-f9ae9cf31ebe","keywords":null,"link":"/360/202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","timestamp":"2020. június. 07. 08:30","title":"Potom pénzért vásárolható hiperrealisztikus álarc, melynek 10-ből 9 ember bedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4a9118-10ef-4fa2-a053-953da3411c3a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérlőket adókedvezménnyel társuló munkáltatói támogatással segítenék.","shortLead":"A bérlőket adókedvezménnyel társuló munkáltatói támogatással segítenék.","id":"20200608_Uj_berhazepitesi_szabalyozast_es_adozast_javasolnak_az_ingatlanfejlesztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd4a9118-10ef-4fa2-a053-953da3411c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08fc79b-6dce-47e9-9ff9-eed238db9a9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200608_Uj_berhazepitesi_szabalyozast_es_adozast_javasolnak_az_ingatlanfejlesztok","timestamp":"2020. június. 08. 07:32","title":"Új bérházépítési szabályozást és adózást javasolnak az ingatlanfejlesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","shortLead":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","id":"20200607_megbizhato_adozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e162b9f-15f3-495d-b0bf-419f29f95867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_megbizhato_adozo","timestamp":"2020. június. 07. 10:23","title":"Megbízható adózó maradhat, aki a veszélyhelyzet idején lesz adósa a NAV-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac630c4-1845-417a-b963-7bf1798f220d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelek szerint a német vezető politikusok is a sajtóból tudták meg, hogy Trump jelentős csapatkivonást tervez. A lengyel miniszterelnök azt reméli, néhány amerikai katonát hozzájuk csoportosítanak át.","shortLead":"A jelek szerint a német vezető politikusok is a sajtóból tudták meg, hogy Trump jelentős csapatkivonást tervez...","id":"20200606_A_nemet_kormanypartban_nagyon_nem_orulnek_hogy_Trump_kivon_10_ezer_katonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac630c4-1845-417a-b963-7bf1798f220d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9f43d-c18c-4569-a48f-9decfbc6b701","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_nemet_kormanypartban_nagyon_nem_orulnek_hogy_Trump_kivon_10_ezer_katonat","timestamp":"2020. június. 06. 14:13","title":"A német kormánypártban nagyon nem örülnek, hogy Trump kivon 10 ezer katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]