[{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormányt nem vonták be Németországot érintő amerikai csapatkivonással összefüggő döntésekbe.\r

\r

","shortLead":"A német kormányt nem vonták be Németországot érintő amerikai csapatkivonással összefüggő döntésekbe.\r

\r

","id":"20200607_Neemet_illetekes_Nagyon_zavaro_hogy_az_USA_nem_nem_szolt_a_nemetorszagi_csapatkivonasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827f2e22-ba33-4e0a-8a8e-1d6eb4261615","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Neemet_illetekes_Nagyon_zavaro_hogy_az_USA_nem_nem_szolt_a_nemetorszagi_csapatkivonasrol","timestamp":"2020. június. 07. 22:36","title":"Német illetékes: Nagyon zavaró, hogy az USA nem nem szólt a németországi csapatkivonásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","shortLead":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","id":"20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a1022c-3a77-4d21-a84b-02240679cceb","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 10:32","title":"Naponta több mint százezerrel nő a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trump-ügy miatt kifakadt dolgozóit most már azzal nyugtatja Mark Zuckerberg, hogy ő is belátta, vannak bejegyzések, amelyekre igenis billogot kell rakni.","shortLead":"A Trump-ügy miatt kifakadt dolgozóit most már azzal nyugtatja Mark Zuckerberg, hogy ő is belátta, vannak bejegyzések...","id":"20200608_mark_zuckerberg_facebook_gyuloletbeszed_eroszak_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d77bf6-be04-4d10-97cd-6c3787b05398","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_mark_zuckerberg_facebook_gyuloletbeszed_eroszak_donald_trump","timestamp":"2020. június. 08. 08:33","title":"Fordulat a Trump-ügyben: Zuckerberg belátta, változtatni kell a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","shortLead":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f499a-c74d-4a98-b4ae-63743ecb8561","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 13:48","title":"Szabó Kimmel Tamás visszautasítja a TV2 állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna közleményt adott ki a Mintaapákról megjelent hírek után. ","shortLead":"A csatorna közleményt adott ki a Mintaapákról megjelent hírek után. ","id":"20200608_TV2_Mintaapak_sorozat_Szabo_Kimmel_Tamas_Klem_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538956a2-7f2f-44df-9c68-a88d80e94bf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_TV2_Mintaapak_sorozat_Szabo_Kimmel_Tamas_Klem_Viktor","timestamp":"2020. június. 08. 12:50","title":"A TV2 „emberi és magatartásbeli problémák miatt” nem dolgozik Szabó Kimmel Tamással és Klem Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","shortLead":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","id":"20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c91c85-f668-4996-84d3-faeb733a21fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","timestamp":"2020. június. 07. 21:50","title":"Ne szavazz Trumpra, állandóan hazudik – Ezt üzente a volt amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","shortLead":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","id":"20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea0909-dbde-465d-a449-14c6574c35f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","timestamp":"2020. június. 09. 11:19","title":"Müller: Visszatérhet a járvány előtti szintre az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]