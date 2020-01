Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","shortLead":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","id":"20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076d0813-22c3-4745-9be3-791dca497d24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","timestamp":"2020. január. 21. 11:41","title":"Erzsébetvárosban mostantól talált tárgyként kezelik a járdán hagyott elektromos rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","shortLead":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","id":"20200120_ausztral_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ee46ea-ef55-479f-8c6d-351a41ec742b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_ausztral_tuzvesz","timestamp":"2020. január. 20. 14:47","title":"Így még nem látta az ausztrál tűzvész pusztítását: előtte-utána fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d3bf3-7ded-45b7-941c-a530fcd0caeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár perccel a felszállás után sűrű füst öntötte el az utasteret egy Bukarestből induló Ryanair-repülőn. A fedélzeten pillanatok alatt pánik tört ki.","shortLead":"Pár perccel a felszállás után sűrű füst öntötte el az utasteret egy Bukarestből induló Ryanair-repülőn. A fedélzeten...","id":"20200121_ryanair_bukarest_london_jarat_fust_panik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886d3bf3-7ded-45b7-941c-a530fcd0caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e9cf7e-ce17-4763-a51b-889d7d2b144c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_ryanair_bukarest_london_jarat_fust_panik","timestamp":"2020. január. 21. 19:03","title":"\"Meg fogunk halni\" – füst és pánik egy Ryanair-gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","shortLead":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","id":"20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b82f8c-5bab-4f2c-9de3-01075799dd51","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 21. 20:17","title":"Könnyedén jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos közúti közlekedési balesetet okozott, majd barátjára terelte a gyanút egy 40 éves férfi, akit a rendőrök őrizetbe vettek.","shortLead":"Halálos közúti közlekedési balesetet okozott, majd barátjára terelte a gyanút egy 40 éves férfi, akit a rendőrök...","id":"20200120_Halalra_gazolt_egy_not_egy_autos_majd_rafogta_a_vele_utazo_ismerosere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fca4aa-cb37-4481-b234-93480355469a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Halalra_gazolt_egy_not_egy_autos_majd_rafogta_a_vele_utazo_ismerosere","timestamp":"2020. január. 20. 14:25","title":"Halálra gázolt egy nőt egy autós, majd ráfogta az ismerősére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja el.","shortLead":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja...","id":"20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e3002-6f11-486d-a586-ce3736155cea","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","timestamp":"2020. január. 20. 16:52","title":"Hableány-baleset: kiengedték a letartóztatásból az ukrán hajóskapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","shortLead":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","id":"20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e408103-a6e6-4a5b-9e94-774225b46cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","timestamp":"2020. január. 21. 16:10","title":"A Rádió 1 és a Best FM is Mészáros Lőrinc környezetéhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","shortLead":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","id":"20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82714d14-3b87-4a85-b29a-0dd007ef8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","timestamp":"2020. január. 21. 05:31","title":"Levelet írt osztálytársainak a győri késelő diák, nem érti, miért támadta meg osztályfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]