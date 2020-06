Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","shortLead":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","id":"20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8487930-bdf1-4ada-a1d9-36accb10441f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","timestamp":"2020. június. 08. 13:36","title":"851 darabból áll össze a kicsi Lego BMW Isetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét Program keretében. Az 5G.hu célja a hiteles és pontos tájékoztatás.","shortLead":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét...","id":"20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6161191-cd53-40d2-a694-c1f104441a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Állami tájékoztató oldal indult az 5G-ről és az igazi hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","shortLead":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","id":"20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31ce1d0-f795-4957-b279-1863afd80582","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","timestamp":"2020. június. 08. 09:35","title":"Megint fürdőnadrágban került elő a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt terjesztette az OVB biztosításközvetítő az ügyféltájékoztató levelekben, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak a mostani formájukban meg fognak szűnni, a nyugdíjkötvény pedig nem ad majd biztonságos megtakarítást. Az MNB 24 millió forintra büntetett.","shortLead":"Azt terjesztette az OVB biztosításközvetítő az ügyféltájékoztató levelekben, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak...","id":"20200608_ovb_mnb_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87a4e0b-db35-4c4e-9a2b-84ffb9aafe02","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_ovb_mnb_birsag","timestamp":"2020. június. 08. 10:05","title":"Hamis hírt terjesztett egy biztosításközvetítő, 24 millióra bírságolta az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit tudósok megállapították, hogy a kávé karcsúsítja a nőket. A kávéhatásmérés igen népszerű tudományát ezúttal az Anglia Ruskin Egyetemen gazdagították. ","shortLead":"Brit tudósok megállapították, hogy a kávé karcsúsítja a nőket. A kávéhatásmérés igen népszerű tudományát ezúttal...","id":"202023_kavetudomany_eleget_de_ne_sokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4741ce2f-b225-4753-9060-8f5f7d424b2f","keywords":null,"link":"/360/202023_kavetudomany_eleget_de_ne_sokat","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"Napi 2-3 kávé fogyaszt, de mennyi után káros a hatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","shortLead":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","id":"20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62204c6b-75d2-4bde-ba16-5367ffaa99e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Kiderült, ki a világ legértékesebb labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","shortLead":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","id":"20200609_velence_korzo_oriaskerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b7f17-7406-4fe6-8799-c216cb180fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_velence_korzo_oriaskerek","timestamp":"2020. június. 09. 13:57","title":"Úgy került egy óriáskerék a Velencei-tó partjára, hogy az önkormányzat azt sem tudja, kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó hogyan oldja meg a feladatot.","shortLead":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó...","id":"20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150799ae-f8fd-4269-bb63-7b7161520c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","timestamp":"2020. június. 09. 15:37","title":"UFO-hangot kapott a Skoda hibrid autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]