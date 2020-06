Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael Whitty azért tette, amit, mert azt olvasta a neten, hogy az 5G miatt alakult ki a koronavírus.","shortLead":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael...","id":"20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e76b24-0d56-49cb-aa68-f54e51a73b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 10. 12:03","title":"Felgyújtott egy 5G-s mobiltornyot, mert azt hitte, amiatt alakult ki a világjárvány – 3 év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár külföldön továbbra is óriási a kereslet, de nehéz megkapni a szükséges export- és importengedélyeket.","shortLead":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár...","id":"20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27da079-cb42-40c4-8e9c-41797bb45836","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:29","title":"Amilyen gyors volt a kínai maszkgyártás tündöklése, oly gyors a bukása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","shortLead":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","id":"20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a5e70-074c-4b45-b712-b4a1be6a117e","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","timestamp":"2020. június. 09. 09:32","title":"A Fővárosi Törvényszék elnöke letagadta, hogy levélben hálálkodott volna Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b9a41-218d-42f5-9d49-3f09196b0d3a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 6. rész. Zilahy Lajos regényének részletét felolvassa: Nagy Zsolt. A kormány 1920. évi 8.352. M. E. számú rendeletének paragrafusait és a Pesti Napló 1920. október 30-i cikkét Bíró Kriszta idézi meg. ","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200608_Trianon_Kimondva__Hatodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b9a41-218d-42f5-9d49-3f09196b0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8cb9c5-cf85-48cf-9973-e27b09444fac","keywords":null,"link":"/360/20200608_Trianon_Kimondva__Hatodik_resz","timestamp":"2020. június. 08. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Mihez kezdjen Magyarország a menekültekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","shortLead":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","id":"20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97d274b-1721-4b87-9d02-0b9387aee890","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","timestamp":"2020. június. 09. 10:48","title":"Megtalálták a pilisszentlászlói orvos autóját, amit eszközeivel együtt loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos, hogy a halgazdálkodás és a halászat fenntartható kereteken belül történjen.","shortLead":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos...","id":"20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f1c557-8bce-4fb8-9f16-2bc03c87d3d4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","timestamp":"2020. június. 08. 15:22","title":"Még mindig túl sokat halászunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkája először hátulról mutatja meg a felfrissített szabadidő-autót. ","id":"20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c197323-28a6-4007-8c15-a187e4be9f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd8642-f517-4b67-ba7b-10fdb218668c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_az_elso_hivatalos_foto_a_megujult_seat_atecarol","timestamp":"2020. június. 09. 07:59","title":"Az első hivatalos fotó a megújult Seat Atecáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet azt állította, hogy a főpolgármester szerdán tárgyal Fürjes Balázs államtitkárral, a Városháza azonban jelezte: nem lesz ilyen találkozó.","shortLead":"A Magyar Nemzet azt állította, hogy a főpolgármester szerdán tárgyal Fürjes Balázs államtitkárral, a Városháza azonban...","id":"20200608_lanchid_furjes_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41f373-7812-477d-a238-4319d6e6c052","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_lanchid_furjes_karacsony","timestamp":"2020. június. 08. 15:58","title":"Karácsony egyelőre a Lánchídról sem tárgyal a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]