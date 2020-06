Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bemutatták a rendőrség reformjáról szóló javaslatukat is.","shortLead":"Bemutatták a rendőrség reformjáról szóló javaslatukat is.","id":"20200608_george_floyd_nancy_pelosi_demokrata_kepviselok_terdeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d30b26-a1e8-4d02-a99b-11fd793cc5bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_george_floyd_nancy_pelosi_demokrata_kepviselok_terdeles","timestamp":"2020. június. 08. 22:21","title":"Nyolc perc 46 másodpercig térdeltek demokraták George Floydra emlékezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","shortLead":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","id":"20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a4e92-7342-4330-9158-acb8843d5d96","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","timestamp":"2020. június. 10. 05:28","title":"A földdel tett egyenlővé egy teljes falut a Boko Haram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b67a1a-73f8-4b28-8573-1e99bc2430a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára szerint az Országgyűlés júniusban elfogadja az örökbefogadói tanfolyamot is érintő törvényjavaslatot.","shortLead":"Az Emmi államtitkára szerint az Országgyűlés júniusban elfogadja az örökbefogadói tanfolyamot is érintő...","id":"20200609_orokbefogadas_allamtitkar_tanfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b67a1a-73f8-4b28-8573-1e99bc2430a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e532c2c-89a8-445c-a378-147e488d4dea","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_orokbefogadas_allamtitkar_tanfolyam","timestamp":"2020. június. 09. 15:44","title":"Hiába a tiltakozások, a kormány eltörli a kötelező tanfolyamot az örökbefogadók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9513b-1026-40d6-9ee1-c6ca575af683","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Azt mondja, végleg letette a fényképezőgépet, mert 75 évesen már nem neki valók a mélyriportok. 