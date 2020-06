Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","shortLead":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","id":"20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3c8438-213a-4550-88b1-f656d0ffcff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","timestamp":"2020. június. 08. 17:43","title":"Közel 10 ezer dolgozójától válik meg a BP idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyzet ugyan Európában javulóban van, globálisan azonban romlik.\r

","shortLead":"A helyzet ugyan Európában javulóban van, globálisan azonban romlik.\r

","id":"20200608_who_koronavirus_jarvany_korlatozasok_lazitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f818cd8-2e24-4f65-89f5-220b6918a3f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_who_koronavirus_jarvany_korlatozasok_lazitas","timestamp":"2020. június. 08. 21:08","title":"WHO: Nem szabad lazítani a járvány elleni intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544497b0-10db-402c-ab6e-24bd7e28452e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két drónt vezettek a szatymazi repülőtéren egy Antonov An-2-es típusú repülőgépnek. Az egyiket akkor, amikor a gép már a levegőben volt.","shortLead":"Két drónt vezettek a szatymazi repülőtéren egy Antonov An-2-es típusú repülőgépnek. Az egyiket akkor, amikor a gép már...","id":"20200609_dron_repulogep_baleset_antonov_an_2_dji_teszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544497b0-10db-402c-ab6e-24bd7e28452e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f54c21a-fa24-4f65-9f27-8732616b680b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_dron_repulogep_baleset_antonov_an_2_dji_teszt_video","timestamp":"2020. június. 09. 11:33","title":"Videó: Szatymazon próbálták ki, mi történik, ha drón ütközik egy levegőben lévő repülőgéppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merkely Béla szerint továbbra is ajánlott a maszkviselés, és kiemelten kell figyelni a magyar szuperfertőzöttekre.","shortLead":"Merkely Béla szerint továbbra is ajánlott a maszkviselés, és kiemelten kell figyelni a magyar szuperfertőzöttekre.","id":"20200608_November_koronavirus_oltas_szuperfertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282cde10-993e-4e18-84f0-68709076e6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_November_koronavirus_oltas_szuperfertozott","timestamp":"2020. június. 08. 14:11","title":"Merkely: Novemberre elkészülhet a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","shortLead":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","id":"20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea0909-dbde-465d-a449-14c6574c35f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","timestamp":"2020. június. 09. 11:19","title":"Müller: Visszatérhet a járvány előtti szintre az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","shortLead":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","id":"20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecbf2a-5290-4dbf-8f1d-c3409d92d3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","timestamp":"2020. június. 08. 16:27","title":"Rogán közel kilencszer annyit keresett tavaly, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos, hogy a halgazdálkodás és a halászat fenntartható kereteken belül történjen.","shortLead":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos...","id":"20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f1c557-8bce-4fb8-9f16-2bc03c87d3d4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","timestamp":"2020. június. 08. 15:22","title":"Még mindig túl sokat halászunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","shortLead":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","id":"20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e14fd4-66a9-439e-b642-2639762ad41d","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","timestamp":"2020. június. 08. 13:37","title":"Újra megbírságolta a kormányhivatal a Pesti úti idősotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]