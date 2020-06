Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van a laptopja akkumulátora.","shortLead":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van...","id":"20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4678-f17b-4931-ac02-8e7bb463a0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","timestamp":"2020. június. 10. 19:03","title":"Windowsos laptopja van? Így nézheti meg, meddig használhatja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","shortLead":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","id":"20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a35fc3-6186-403b-ad0c-81fb89489079","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 15:01","title":"Június 15-én a könyvtárak is kinyithatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajosnak nem kell lemondania a történtek miatt – mondta a párt elnökhelyettese az ATV-ben.","shortLead":"Korózs Lajosnak nem kell lemondania a történtek miatt – mondta a párt elnökhelyettese az ATV-ben.","id":"20200610_korozs_lajos_mszp_almentos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f316d9-e1c2-4cf5-9f44-6d1cd669361e","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_korozs_lajos_mszp_almentos_video","timestamp":"2020. június. 10. 11:42","title":"Belső vizsgálat indul az MSZP-ben a magát mentőnek kiadó nő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer vidáman úszkáló állat látható.","shortLead":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer...","id":"20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a52a4e-543d-4b36-84d7-cab18ceec1d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","timestamp":"2020. június. 11. 09:37","title":"64 ezer úszkáló teknőst videóztak a Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz csatlakoztatott külső megjelenítőkhöz kapcsolódik.","shortLead":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz...","id":"20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8640a261-c4ab-4c7c-81db-26905ca24490","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","timestamp":"2020. június. 10. 11:33","title":"Kellemetlen gond adódhat egyes laptopoknál az új Windows-frissítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta hatalomra kerültek, a megszüntetés helyett csak elsorvasztottak és lélegeztetőgépre helyeztek kihasználatlan vonalakat. A Volánbusz és a MÁV közös cégbe olvasztásának eddig legalább ötször futottak neki, mindhiába, de az e-jegyrendszert is megígérték már 2010-ben.","shortLead":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta...","id":"20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8350948-f4d8-40f2-986f-d114a42b0dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","timestamp":"2020. június. 10. 11:45","title":"Folyton megígérik a MÁV átszervezését, de csak az alibivonalak száma nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","shortLead":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","id":"20200611_unios_hatarok_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c04d1-b3ef-4087-ac9e-777208d25fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_unios_hatarok_ujranyitas","timestamp":"2020. június. 11. 16:10","title":"A belső határok hétfői újranyitását kéri az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik tovább. ","shortLead":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik...","id":"20200611_meszaros_opus_egyesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b48a1-3664-4d4b-880b-a79858bfedf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_meszaros_opus_egyesites","timestamp":"2020. június. 11. 16:33","title":"Racionalizálásba kezd Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]