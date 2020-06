Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség időközben rémhírterjesztés miatt nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség időközben rémhírterjesztés miatt nyomozást indított.","id":"20200611_MSZP_video_mentos_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b14c180-ba14-4352-9d93-14e02fd6a872","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_MSZP_video_mentos_nyomozas","timestamp":"2020. június. 11. 14:01","title":"Jogi lépéseket tesz az MSZP-videó álmentőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik tovább. ","shortLead":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik...","id":"20200611_meszaros_opus_egyesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b48a1-3664-4d4b-880b-a79858bfedf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_meszaros_opus_egyesites","timestamp":"2020. június. 11. 16:33","title":"Racionalizálásba kezd Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","shortLead":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","id":"20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139c32c6-3e82-4017-a30d-8a34453c22dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","timestamp":"2020. június. 10. 18:42","title":"A pára lehet az elsődleges megújuló energiaforrás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem megalapozottak az OECD-előrejelzésnek azok a pontjai, amely szerint 8-10 százalékos recesszió lehet idén – reagált a Pénzügyminisztérium a prognózisra.","shortLead":"Nem megalapozottak az OECD-előrejelzésnek azok a pontjai, amely szerint 8-10 százalékos recesszió lehet idén – reagált...","id":"20200610_oecd_kormany_recesszio_gdp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae8ed89-3730-4df3-a0b6-52484c84f0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_oecd_kormany_recesszio_gdp","timestamp":"2020. június. 10. 15:52","title":"A kormány szerint téved az OECD, amikor nagy recessziót jósol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag fillérekért.","shortLead":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag...","id":"20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a9b41f-55ca-4ade-aa4e-ce84f17c5766","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","timestamp":"2020. június. 09. 20:11","title":"Egy kis ráfordítással most 1081 videojáték és szoftver lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Most, a drasztikus ágykiürítés után új helyzet adódott, kérdés, hosszú távon kihasználja-e a kormány a helyzetet. Az országos tiszti főorvos azt ígérte, mára elárulja döntését az egészségügy újranyitásáról, azt azonban kedden még nem mondta meg, hány hazaküldött beteg térhet vissza a kórházakba. ","shortLead":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt...","id":"20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db081245-0e4c-40ad-bca1-7b38fbd23c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","timestamp":"2020. június. 10. 06:30","title":"A járvány miatt talán Orbán Viktor korábbi akarata is érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó Hunguest Hotels szállodák közül azokat nem nyitják még meg, amelyeket állami milliárdokból újítanak fel.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó Hunguest Hotels szállodák közül azokat nem nyitják még meg, amelyeket állami...","id":"20200611_Penteken_ujabb_Hunguest_szallodak_nyilnak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb3327-8d75-455c-b254-52b0d94ead98","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Penteken_ujabb_Hunguest_szallodak_nyilnak_meg","timestamp":"2020. június. 11. 09:27","title":"Pénteken újabb Hunguest szállodák nyílnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Á. Anikó több mint száz késszúrással végzett saját lányával.","shortLead":"Á. Anikó több mint száz késszúrással végzett saját lányával.","id":"20200611_tenyleges_eletfogytiglan_gyermekgyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa8806-c877-4677-aebc-7111ea393c10","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_tenyleges_eletfogytiglan_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. június. 11. 07:29","title":"Senki nem látogatja már az ország egyetlen, tényleges életfogytiglanra ítélt nőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]