[{"available":true,"c_guid":"15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail Jefremov lakik. A rendőrségi akció előzménye, hogy Jefremov hétfő este részegen vezette autóját és halálos balesetet okozott.","shortLead":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail...","id":"20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb558b6-6633-428e-9b8e-cb8404d69afc","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","timestamp":"2020. június. 09. 16:30","title":"Részegen okozott halálos balesetet az egyik legnépszerűbb orosz színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed1399d-0e4d-4e64-9bbf-f159efe6b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kerékpáros edzés közben szorította le őket egy busz az útról. ","shortLead":"Kerékpáros edzés közben szorította le őket egy busz az útról. ","id":"20200610_liu_shaolin_sandor_shaoang_baleset_margit_sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed1399d-0e4d-4e64-9bbf-f159efe6b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158e36fe-3165-4ea6-90c0-689e85a0f00b","keywords":null,"link":"/sport/20200610_liu_shaolin_sandor_shaoang_baleset_margit_sziget","timestamp":"2020. június. 10. 14:21","title":"Baleset érte a Liu testvéreket a Margitszigeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be erről. Úgy vélekednek: a megnövekedett forgalom a koronavírus kezdődő terjedése miatt volt. A kínai külügy szerint nem igazak a hírek.","shortLead":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be...","id":"20200609_koronavirus_vuhan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd365f32-e25d-42c4-a6a6-add61570aee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_koronavirus_vuhan","timestamp":"2020. június. 09. 18:03","title":"A koronavírus már tavaly augusztusban megjelenhetett és terjedhetett Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","shortLead":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","id":"20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be926907-c4ac-447e-b25a-fea8529630e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:10","title":"Hol és hogyan mérhet szabályosan sebességet a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb és újabb funkciókkal próbálja elérni a Microsoft, hogy saját fejlesztésű csoportmunkaszoftverére, a Teamsre essék a választás, ha valaki otthonról kényszerül dolgozni.","shortLead":"Újabb és újabb funkciókkal próbálja elérni a Microsoft, hogy saját fejlesztésű csoportmunkaszoftverére, a Teamsre essék...","id":"20200609_microsoft_teams_csoportos_video_maximum_letszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7feb2-0265-4859-bd87-c2a88827e964","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_microsoft_teams_csoportos_video_maximum_letszam","timestamp":"2020. június. 09. 14:03","title":"300 már elég lesz? Újabb változás érkezik a Teamsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány képernyőképet is látni róla.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány...","id":"20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6859e371-4cc6-4bc7-907c-d701adfb7f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. június. 09. 09:03","title":"Képeken már láthatja: így fog kinézni a telefonján az új Facebook, amikor sötétre kapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","shortLead":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","id":"20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62204c6b-75d2-4bde-ba16-5367ffaa99e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Kiderült, ki a világ legértékesebb labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) elnök-vezérigazgatója szerint.","shortLead":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA...","id":"20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5999ae8-ecbf-4738-acce-0fb92e9ae371","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","timestamp":"2020. június. 09. 20:44","title":"Iszonyatos veszteséggel zárják az évet a világ légitársaságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]