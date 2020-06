Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell hajtania.","shortLead":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell...","id":"20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4948a44-cc54-4808-8720-20dbf2afad6c","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 17:09","title":"Megszólalt a villámkarriert befutott, focistából lett vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli...","id":"20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32588933-2490-4801-b934-7f44df615057","keywords":null,"link":"/360/20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Rémhírterjesztésért feljelentett MSZP, megfélemlítő iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell az érintettnek.","shortLead":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell...","id":"20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262ce9b-ec6a-4b2c-911b-98cdf03f6992","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","timestamp":"2020. június. 09. 18:05","title":"Felmentették Bayer Zsoltot a Nagy Blanka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön túl közel.","shortLead":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön...","id":"20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab81af-40c1-42f5-81ad-7eedc5a3033a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","timestamp":"2020. június. 09. 15:03","title":"Több aszteroida közelíti meg a Földet a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","shortLead":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","id":"20200610_elfujta_a_szel_hbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a9740-ba70-4179-80c6-d7b05e522ec4","keywords":null,"link":"/elet/20200610_elfujta_a_szel_hbo","timestamp":"2020. június. 10. 11:04","title":"A HBO Max levette az Elfújta a szélt, mert rasszistán ábrázol szereplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött az 5-ös úton, mint kiderült, a balesetet okozó autó sofőrje a rendőrök elől menekült.","shortLead":"Két autó ütközött az 5-ös úton, mint kiderült, a balesetet okozó autó sofőrje a rendőrök elől menekült.","id":"20200610_embercsempesz_rendorseg_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5e874e-ae44-4c0c-a60f-62ecec01d15f","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_embercsempesz_rendorseg_baleset","timestamp":"2020. június. 10. 15:05","title":"Lajosmizsétől Budapestig üldöztek a rendőrök egy embercsempészt, baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt ebbe, Colin Kaepernick négy évvel ezelőtti tiltakozása nemcsak indokoltnak, hanem prófétainak is tűnik. A gesztus ma is ugyanolyan komplex, mint amikor az amerikaifutballista elkezdte a személyes harcát a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, de egyre többén kezdik megérteni, hogy mit is akart üzenni.","shortLead":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt...","id":"20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d88fc8-fc66-4f6e-b242-0795bf690d31","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","timestamp":"2020. június. 10. 20:45","title":"Amerika most döbben rá, mit is jelentett Colin Kaepernick térdelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]