[{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","shortLead":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","id":"20200611_unios_hatarok_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c04d1-b3ef-4087-ac9e-777208d25fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_unios_hatarok_ujranyitas","timestamp":"2020. június. 11. 16:10","title":"A belső határok hétfői újranyitását kéri az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","shortLead":"Pénteken jön az újabb árváltozás.","id":"20200610_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad992ddf-e3b8-4b70-ac67-b0a19e7e031d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Megint drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított épületét, amire a magyar kormány 1,2 milliárdot adott.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított...","id":"20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b54da1-bd3b-4a97-ba1b-ed5d6299c803","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","timestamp":"2020. június. 12. 07:11","title":"Kövér László: Európa addig marad önmaga, míg a magyar, szerb és más európai nemzetek leányai vállalják a gyermekáldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","shortLead":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","id":"20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94298aca-bff5-4fe7-b12f-4041aa5326a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","timestamp":"2020. június. 11. 04:07","title":"A Passat az új Zsiguli, amivel bármit el lehet szállítani - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","shortLead":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","id":"20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54250692-f9f4-49be-a7f3-52dfc30425b5","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","timestamp":"2020. június. 10. 10:47","title":"Amikor az ízléstelenség és a kapitalizmus találkozik: George Floyd halálát pólóra nyomtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","shortLead":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","id":"20200611_Simicska_NER_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14410ec-a16d-4cd9-9c0f-b12ef397a677","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Simicska_NER_Fidesz","timestamp":"2020. június. 11. 14:32","title":"Ma már ott tartunk, hogy négy Simicskát tart el az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság jövőképét.","shortLead":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság...","id":"20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb81328-6a04-43d2-afbf-42fccb455242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","timestamp":"2020. június. 11. 05:15","title":"A munkanélküliségtől félnek a magyarok a leginkább, nagyon rossznak látják a gazdaság jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","id":"20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7f099-32a7-4b8d-81fc-86b978d04d41","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 12. 08:37","title":"Elhunyt két beteg, 1051 aktív fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]