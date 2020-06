Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfb3ac60-7ea3-4886-8aeb-09d7fa389909","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Horrorból, versenyjátékokból és kifejezetten az új konzolra írt címekből sem fog hiányt szenvedni a PlayStation 5. A Horizon Zero Dawn rajongói pedig pezsgőt bonthatnak, érkezik a várva várt folytatás.","shortLead":"Horrorból, versenyjátékokból és kifejezetten az új konzolra írt címekből sem fog hiányt szenvedni a PlayStation 5...","id":"20200612_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales_resident_evil_8_stray_horizon_forbidden_west_kena_bridge_of_the_spirits_pokember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfb3ac60-7ea3-4886-8aeb-09d7fa389909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f89ce81-1403-4bb3-ac5b-9bb91180944c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales_resident_evil_8_stray_horizon_forbidden_west_kena_bridge_of_the_spirits_pokember","timestamp":"2020. június. 12. 00:42","title":"Látványos új játékokkal indít a PlayStation 5, pókemberes is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont beszédes, hogy az érintett adatlapot nyilvánosságra kerülése után gyorsan elérhetetlenné tették.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont...","id":"20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481751f-b2c2-4800-8978-bc7c2b6fe195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","timestamp":"2020. június. 11. 15:18","title":"Véletlenül felkerülhetett a PlayStation 5 az Amazonra, árral együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","shortLead":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","id":"20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277f4f-15dc-44a5-a212-0bec5552899b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. június. 11. 07:09","title":"A DK a legerősebb, a Momentum a nagy visszatérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás áprilisban minimálisan csökkent a tavalyihoz képest, az év egészében pedig nagyot esett, mert idén nem volt olyan súlyos influenzajárvány, mint 2019 elején.","shortLead":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás...","id":"20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a6c299-fe78-46ab-8a9e-4b4fa8f25ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","timestamp":"2020. június. 11. 09:54","title":"A járvány ellenére is csökkent a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 153P/Ikeya-Zhang üstökös igen különleges fajta: a csóvája a Nap–Föld távolság hét és félszerese.","shortLead":"Az 153P/Ikeya-Zhang üstökös igen különleges fajta: a csóvája a Nap–Föld távolság hét és félszerese.","id":"20200610_ustokos_csova_153p_ikeya_zhang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11298393-23ff-4a0d-862d-ed318b65ef1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_ustokos_csova_153p_ikeya_zhang","timestamp":"2020. június. 10. 08:33","title":"Egymilliárd kilométeres csóvájú üstököst fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","shortLead":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","id":"20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bb5dc8-f442-4f58-ac34-0991f3e39bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","timestamp":"2020. június. 10. 10:27","title":"A Rogán-féle turisztikai ügynökség 1,5 milliárdot adott négy luxusszállodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont egy olyan városban alakult ki, ahol egy játékgyár alkalmazottai állítólag lázcsillapítókat szedtek, hogy a műszakok előtti hőmérést kijátsszák.\r

","shortLead":"Az egyik gócpont egy olyan városban alakult ki, ahol egy játékgyár alkalmazottai állítólag lázcsillapítókat szedtek...","id":"20200611_koronavirus_masodik_hullam_bulgaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bd24e-1ee5-4cfc-93b6-83b5fd7a668c","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_koronavirus_masodik_hullam_bulgaria","timestamp":"2020. június. 11. 21:25","title":"Már a koronavírus második hullámával küzd Bulgária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az MNB friss adatai szerint 10 lakossági hitelből csaknem 7-et jelenleg nem fizetnek, vagyis mintegy 3,8 millió lakossági hitelszerződésből csaknem 2,5 millió ügyfél választotta a hitelmoratóriumot. Hiába azonban az óriási érdeklődés, a K&H Bank friss felmérése szerint nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi is vár majd rájuk 2021. január 1-től. ","shortLead":"Az MNB friss adatai szerint 10 lakossági hitelből csaknem 7-et jelenleg nem fizetnek, vagyis mintegy 3,8 millió...","id":"20200610_Miert_kell_tobbet_visszafizetni_a_hitelmoratorium_miatt_a_hitelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36826e6-9d07-4894-a7da-73a7dd0cfaec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_Miert_kell_tobbet_visszafizetni_a_hitelmoratorium_miatt_a_hitelre","timestamp":"2020. június. 10. 06:45","title":"Miért kell többet visszafizetni a hitelmoratórium miatt a hitelre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]