[{"available":true,"c_guid":"7065eef5-4a73-4cb7-9ecf-4d9484db2b47","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Viggo Mortensen ismét Peter Farrellyvel forgat, akivel a Zöld könyv című Oscar-díjas produkción is együtt dolgozott.\r

\r

","shortLead":"Viggo Mortensen ismét Peter Farrellyvel forgat, akivel a Zöld könyv című Oscar-díjas produkción is együtt dolgozott.\r

\r

","id":"20200612_Viggo_Mortensen_ismet_a_Zold_konyv_rendezojevel_forgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7065eef5-4a73-4cb7-9ecf-4d9484db2b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec252de-35a4-40d8-82f8-5a48c212a2af","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Viggo_Mortensen_ismet_a_Zold_konyv_rendezojevel_forgat","timestamp":"2020. június. 12. 09:47","title":"Viggo Mortensen ismét a Zöld könyv rendezőjével forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","shortLead":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","id":"20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d98482-facf-490d-8a4f-f3be2ba30595","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","timestamp":"2020. június. 11. 12:15","title":"A pénzügyi összeomlás szélére került egy utazós közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operettszínház vezetőjének a tevékenységét fogják vizsgálni.","shortLead":"Az Operettszínház vezetőjének a tevékenységét fogják vizsgálni.","id":"20200611_vizsgalat_emmi_operettszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9560e10-5617-4d6c-8d8c-5f07bb7df0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_vizsgalat_emmi_operettszinhaz","timestamp":"2020. június. 11. 15:51","title":"Vizsgálatot indított az Emmi az operettszínházi botrány ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","shortLead":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","id":"20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558542e1-1cfa-4283-8a41-b484681ec532","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 10. 20:11","title":"Július 1-jétől újból megnyithatják az unió külső határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab025f6-526f-420d-b76b-9b3144c517c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazással könnyen elhomályosítható a képen szereplők arca, de akár az egész testük is. ","shortLead":"Egy új alkalmazással könnyen elhomályosítható a képen szereplők arca, de akár az egész testük is. ","id":"20200612_anonymous_camera_ios_arcok_eltakarasa_civil_szervezetek_ujsagirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab025f6-526f-420d-b76b-9b3144c517c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3597f6c0-fdbf-4227-947b-1fab14164035","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_anonymous_camera_ios_arcok_eltakarasa_civil_szervezetek_ujsagirok","timestamp":"2020. június. 12. 09:03","title":"Pillanatok alatt felismerhetetlenné tehet bárkit egy fotón vagy videón ezzel az appal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kiütötte a Salzburg a Sturm Grazot.","shortLead":"Kiütötte a Salzburg a Sturm Grazot.","id":"20200611_szoboszlai_dominik_salzburg_graz_osztrak_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c93c01a-c6d5-4d4f-a5c7-8c92c793524e","keywords":null,"link":"/sport/20200611_szoboszlai_dominik_salzburg_graz_osztrak_bajnoksag","timestamp":"2020. június. 11. 07:23","title":"Szoboszlai egy félidő alatt hozta össze a mesterhármast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","id":"20200610_Lanchid_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59286b3-8023-45fe-b590-417e3c901571","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. június. 10. 21:27","title":"Karácsony: Lehet, hogy beleroskadunk a Lánchíd felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","shortLead":"A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz.","id":"20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f7a1538-9a70-4550-b627-63aa5ffd1353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4befcc-6876-4a34-a811-08ec5a98470f","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_kacsa_rendorseg_tuzolto_kobanya","timestamp":"2020. június. 11. 17:38","title":"Videó: Rendőri felvezetéssel kísérték a kőbányai tóhoz a megmentett kacsacsaládot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]