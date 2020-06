Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten kívüliek előtt pedig fokozatosan nyílik majd meg a francia határ július elsejétől.","shortLead":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten...","id":"20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b03634f-32c8-4bbd-9956-f34234ebbd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 13. 17:42","title":"Nyit Franciaország, hétfőtől mehetnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA számára a SpaceX űrhajójával 55 millió dollárba kerül egy űrutazás asztronautánként. Ez rengeteg pénz, de kontextusba helyezve máris érthető, miért mondják szakértők, hogy \"olcsó megoldás\".","shortLead":"A NASA számára a SpaceX űrhajójával 55 millió dollárba kerül egy űrutazás asztronautánként. Ez rengeteg pénz, de...","id":"20200612_spacex_nasa_urutazas_koltsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dcb9ce-6b00-48bc-88a9-a40566c1f943","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_spacex_nasa_urutazas_koltsege","timestamp":"2020. június. 12. 10:33","title":"Ebből a grafikonból ránézésre megérti, miért óriási dolog a SpaceX nagy űrutazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","shortLead":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","id":"20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818f510-292d-4607-945a-fc7ba7db102f","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","timestamp":"2020. június. 13. 08:10","title":"Azonnali ombudsmani vizsgálat indul a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német egyesítés folyamatát végigkísérő sorozatunk, az \"Eljött a paradicsom\" soron következő epizódja – 1990. június 12.","shortLead":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német...","id":"20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc433d-7176-417c-8ffc-3c17c4c7e2bc","keywords":null,"link":"/360/20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Amikor a Stasi NSZK-s terroristát küldött a szovjet atomkutatóba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5eca74-df81-4cfc-8d00-8d6fa11009eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért kapcsol le a laptop, ha lehajtjuk a fedelét? Miért nem jó a kép a vadonatúj monitoron? Miért nincs hang a Skype-ban? A Neumann Társaság a Microsoft Magyarországgal közösen összegyűjtötte a Windows 10-zel kapcsolatban az otthoni távmunka során leggyakrabban felmerült kérdéseket és válaszokat.","shortLead":"Miért kapcsol le a laptop, ha lehajtjuk a fedelét? Miért nem jó a kép a vadonatúj monitoron? Miért nincs hang...","id":"20200612_neumann_tarsasag_hasznos_windows_beallitasok_microsoft_hangeszkozok_tobb_kepernyo_nyomtatas_pdfbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5eca74-df81-4cfc-8d00-8d6fa11009eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432c012-db7b-45b4-9e4a-40dcd99aed8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_neumann_tarsasag_hasznos_windows_beallitasok_microsoft_hangeszkozok_tobb_kepernyo_nyomtatas_pdfbe","timestamp":"2020. június. 12. 08:03","title":"Hat Windows-beállítás, amit jó, ha ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","shortLead":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed18f03a-7836-44c2-86a1-dd5e7c0a5f11","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_","timestamp":"2020. június. 12. 12:31","title":"Levettek a műsorról egy Waczak szálló-epizódot, mert négereznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított épületét, amire a magyar kormány 1,2 milliárdot adott.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított...","id":"20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b54da1-bd3b-4a97-ba1b-ed5d6299c803","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","timestamp":"2020. június. 12. 07:11","title":"Kövér László: Európa addig marad önmaga, míg a magyar, szerb és más európai nemzetek leányai vállalják a gyermekáldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","shortLead":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","id":"202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a944c6-bca2-484e-b9a5-224c588d8161","keywords":null,"link":"/360/202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","timestamp":"2020. június. 13. 08:30","title":"Átpasszoltak egy belvárosi éttermet a NER kedvenc arab befektetőinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]