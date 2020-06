Cikkünk frissül

Kedden szavaz a Parlament a veszélyhelyzet végéről, a rendkívüli jogrend megszüntetéséről - kezdte beszédét Szijjártó Péter külügyminiszer a Parlamentben. Emlékeztetett, a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény megszavazása - amit az ellenzék felhatalmazási törvényként emleget - nem telt el 90 nap. Szijjártó szerint azzal, hogy a kormány időben meghozta a korlátozó intézkedéseket, amit az emberek betartottak, sikerült megakadályozni, hogy a járvány a tömeges fertőzés szakaszába lépjen,

sikerült kontroll alatt tartani a járvány terjedését, a fertőzöttek számát. Magyarország a járvány első hullámával szembeni egészségügyi védekezésből jelesre vizsgázott.

Köszönetet mondott a többi között az egészségügyi dolgozóknak, tanároknak, rendőröknek, tűzoltóknak, a határt védő katonáknak. A miniszter szerint az is látszik, mit kell máshogy csinálnia a jövőben az EU-nak. "Stratégiai kérdésekben, ágazatokban nem lehetünk kiszolgáltatottak külső szereplőknek. Az EU folyamatosan bírálta Kínát, most meg a tagországok vérre menő küzdelmet folytattak egymással a védekezéshez szükséges eszközökért."

A Magyarország-Kína légihíd működik,

150 millió maszkot, 70 millió védőruhát, 10 ezer lélegeztetőgépet szerzett be az ország,

úgy, hogy közben a hazai gyártókapacitást is felépítették.

Egy esetleges második hullámról senki sem tud biztosat, éppen ezért fenn kell tartani a készültséget az egészségügyben. Név nélkül sorosozott, mikor arról beszélt, jönnek a "jobbnál-jobb javaslatok" az országok eladósítására, de ebből Magyarország nem kér.

Itthon eddig 806 vállalat vállalt 377 milliárdnyi beruházást kormányzati segítséggel, amivel a miniszter szerint több mint 143 ezer munkahelyet védtek meg. Most 25 milliárddal emelik a keretösszeget azok számára, akik a határon túli területeken akarnak beruházást végrehajtani.

Szijjártó szerint az elmúlt 90 napban "elképesztő támadással" nézett szembe a kormány, "fakenews, sunyi nácizás, hamis videó, volt itt minden." Szijjártó szerint hamis támadás volt, hogy örökre életbe akarták volna léptetni a rendkívüli jogrendet - holott már visszavonják - és hogy ne ülésezne a Parlament.

A Korózs-videót is szóba hozta, igaz, azt is név nélkül. Azt mondta, az ellenzék dolga a kormány kritizálása, de kell hogy legyen egy határ. "A mentőkkel nem szórakozunk, nem hazudunk mentősnek valakit, aki soha nem is volt az." Ezt a határt átlépte az ellenzék. Ha naív lenne a kormány, most bocsánatkérést várna - mondta Szijjártó, aki a beszédében többször is elmondta, aközben támadták a kormányt, hogy emberéleteket mentett.

"A kormány számoljon el"

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció képviselője válaszát azzal kezdte: hálával tartoznak az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, nővéreknek, szociális intézmények lakóinak, valamint a pedagógusoknak is. Szijjártó Péternek viszont azt javasolta: ne legyenek gyávák és fogadják el azokat az ellenzéki módosító javaslatokat a nekik járó béremelésekről.

A beszerzésekről a politikus megjegyezte: a kormánynak el kell számolnia az összegekkel, valamint azzal is, hogyan kerülhettek a szállítmányba használhatatlan, megbízhatatlan eszközök.

„Önök azt a néhány száz nagyvállalkozót támogatják, amiről az egész gazdaságpolitikájuk szól. Nem azokat az embereket, akiknek valóban szükségük van rá” – folytatta a kritikát Arató.

A felhatalmazási törvény visszavonásáról szóló javaslatot „rizsának” nevezte. Ha most ezt meg lehet tenni az országgyűlésben 90 nap után, akkor miért nem fogadták el az időkorlátot? – kérdezte.

Brenner Koloman a „néppárti Jobbik” nevében – a kijelentésre nevetés érkezett a kormánypárti padsorokból – szintén azzal kezdte, hogy nem szabad kufárkodni az egészségügyi dolgozóknak járó 500 ezer forintos jutalommal. A digitális oktatás tapasztalatait pedig is ki kell elemezni, majd később ez alapján be kell őket emelni az oktatási rendszerbe – mondta.

Az ellenzéki képviselő megemlítette a vasalódeszkás óra miatt megbüntetett és megalázott makói tornatanár esetét is, ami szerinte jó példa arra, milyen a kormány értékrendje.

Az EU következő hétéves költségvetéséről hamarosan újabb uniós csúcsot tartanak, Brenner szerint a jogállamisági feltételeket itt sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Minden országra kiterjedő, azonos kritériumokra alapozó jogállamisági vizsgálat kellene az Európai Unióban, de soha nem támogattuk, hogy egy országtól ez alapján elvonjanak uniós támogatásokat, hiszen az az állampolgároknak jár – tette hozzá.

A KDNP részéről Vejkey Imre szintén az uniós helyreállítási csomagról és az EU következő hétéves költségvetéséről beszélt. Szerinte a legfontosabb kérdés, hogyan változtatja meg az uniót, hogy nem külön vesznek fel a tagállamok hitelt, hanem az Európai Unió együtt, közös felelősségvállalással.

A kereszténydemokrata képviselő nem felejtette el megemlíteni azt sem, hogy Magyarország ellen újabb rágalomhadjáratot indított a globalista lobbi, és figyelmeztetett, hogy egyre több migráns indul meg Európa felé, amit meg kell akadályozni.

Köszönetet mondott a védekezésbe résztvevőknek Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője is, majd kitért két olyan témára, amiben egyetért a kormány politikájával: az ukrán oktatási törvény elleni fellépés, valamint a Szlovákiával épített jó kapcsolat.

Sokkal kritikusabb hangot ütött meg a gazdaságpolitikával szemben, külön kiemelve a Budapest-Belgrád vasútvonalat.

„Önök magyar űrhajóst akarnak az űrbe küldeni, miközben 34 vasúti mellékvonalat szüntetnek meg” – mondta.

A szocialista Tóth Bertalan arról beszélt, a szociális ágazatban dolgozóknak is kellett volna adni 500 ezer forintot. Felrótta, hogy a kormány nem tett gesztust az ellenzék felé, és határidő nélkül fogadta el a felhatalmazási törvényt, emiatt nem lehetett egyhangúlag elfogadni.

Beszélt arról is, a szocialisták a fizetésük egy részét felajánlották védőfelszerelések vásárlására. Szerinte a kormány késlekedve hozott intézkedéseket, szinte nullára redukálja a munkavállaók jogát.

Tordai Bence párbeszédes politikus azzal kezdett, nem érti, miért Szijjártó Péter tartotta a tájékoztatót, miért nem Orbán Viktor miniszterelnök ment be, szerinte ugyanis ez Orbán dolga lenne. Szerénységet vár Szijjártótól, jól hangzik a "Kína-Magyarország" légihíd, de a berlini légihídhoz képest nevetséges, amit a kormány elért. Itt a legsűrűbb időszakban szállt le napi 3 gép, sok tízszeresen biztosítják be magukat védőeszközökből. Tordai felvetette, kinek kedvezhet ez a biznisz. Orbán Viktor fehérorosz útját is kifogásolta, illetve a 165 milliós támogatást a Mogiljev városában található Uszpenszkij Szűz Mária és Szent Sztaniszláv Székesegyház rekonstrukciójára. Tordai szerint inkább Spanyolországba kellene mennie Orbánnak, hogy az ott bevezetett alapjövedelmet tanulmányozza. Többször is Európa utolsó diktatúrájaként hivatkozott Fehéroroszországra.

Méltósággal tűrjék a megpróbáltatásokat - üzente a közbekiabáló fideszes képviselőknek Kövér László.

"Mi az, hogy Fehérorszország az utolsó európai diktatúra, azt hittem, azok mi vagyunk" - kezdte felszólalását Kocsis Máté, aki szerint Tordai már azt sem tudja, miről beszél. Kocsis folytatta Szijjártó gondolatát: a baloldal nem támogatta, hogy sürgősséggel napirendre vegyék a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. Elmondta ismét, azért nem volt időkorlát, mert járványügyi szakemberek sem tudták megjósolni, meddig tarthat a járvány. Kocsis szerint az ellenzéki önkormányzatok kivonták magukat a védekezésből, az ellenzék pedig hazudott, és gyalázták Müller Cecíliát is. A baloldali kamuvideó "gyöngyörűen megkoronázza a folyamatot", ő bocsánatkérést vár a baloldaltól.

Szijjártó Péteré ismét a szó, aki arról beszél, nem csak multiknak adtak támogatást, ahogy azt Arató állítja, több cégnevet is felsorolt ennek alátámasztására. Kóka János cége nyújtotta be az első pályázatot Szijjártó szerint, aki azt mondta, Arató őt is súlyosan megrágalmazta. Mike Pompeo is Belaruszba látogatott, ahogy Lettország miniszterelnöke is. "Lehet, hogy ellenséget kellene gyűjteni, fel kellene számolni a keleti nyitás politikáját, de ha nem folytattunk volna kiegyensúlyozott külpolitikát, lehet, nem lett volna elég védőeszköz."