Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki a tűzoltók - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.","shortLead":"Országszerte sok helyen okozott fennakadásokat a vasárnap délutáni vihar, Budapesten több mint 350 helyre vonultak ki...","id":"20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a343070-4245-4f83-b330-39ce6690fdae","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Vihar_csak_Budapesten_350_helyre_hivtak_a_tuzoltokat","timestamp":"2020. június. 14. 18:29","title":"Vihar: csak Budapesten 350 helyre hívták a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","shortLead":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","id":"20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854dd25-0bb7-4bcd-a731-33127d43297f","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","timestamp":"2020. június. 15. 05:52","title":"Kedden szavaz az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","shortLead":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","id":"20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee69cb3-1d35-480f-9ccb-b1d67dc7a2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","timestamp":"2020. június. 13. 20:57","title":"Antirasszisták és szélsőjobboldaliak csaptak össze Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Másképp válik addiktívvá a sport, és ez tovább maradhat észrevétlen, mint a drog- vagy az alkoholfüggőség, de ez is romboló, testileg-lelkileg egyaránt. Interjú az aggasztóan terjedő jelenségről Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológussal.","shortLead":"Másképp válik addiktívvá a sport, és ez tovább maradhat észrevétlen, mint a drog- vagy az alkoholfüggőség, de ez is...","id":"202024__koros_testedzes__mindenki_mast_mer__ahosszutavfuto_mamora__mitol_fugg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ec434-9b97-43a3-9339-2cad5dc40a40","keywords":null,"link":"/360/202024__koros_testedzes__mindenki_mast_mer__ahosszutavfuto_mamora__mitol_fugg","timestamp":"2020. június. 14. 12:15","title":"„Igen komoly károkat képes okozni” – Kapitány-Fövény Máté az edzésfüggőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrációkat annak ellenére tartották meg, hogy a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom van érvényben. ","shortLead":"A demonstrációkat annak ellenére tartották meg, hogy a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom van érvényben. ","id":"20200613_Ezren_tuntettek_a_rendori_eroszak_ellen_francia_nagyvarosokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17325dc3-903d-4982-ad51-cbaeaaefeaac","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ezren_tuntettek_a_rendori_eroszak_ellen_francia_nagyvarosokban","timestamp":"2020. június. 13. 18:50","title":"Ezrek tüntettek a rendőri erőszak ellen francia nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","shortLead":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","id":"20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3bc8cb-b018-44f6-a3a3-a29ed02c9e82","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","timestamp":"2020. június. 13. 18:01","title":"Indiában ismét rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai vállalat kénytelen magára hagyatkozni, és saját programokat készít. Például a koronavírusos kontaktok követésére alkalmas alkalmazásprogramozási felületet (API).","shortLead":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai...","id":"20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ca558b-ecc7-43b8-aa66-7351f6961dae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","timestamp":"2020. június. 14. 16:03","title":"A Huawei ebben is különutas: saját koronakontakt-kutató API-t fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten kívüliek előtt pedig fokozatosan nyílik majd meg a francia határ július elsejétől.","shortLead":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten...","id":"20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b03634f-32c8-4bbd-9956-f34234ebbd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 13. 17:42","title":"Nyit Franciaország, hétfőtől mehetnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]