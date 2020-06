Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt csütörtökön. Szombatra azután meggondolták magukat: inkább hazai munkavállalókat vesznek fel. Mi történt? ","shortLead":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt...","id":"20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fede1bb6-13ef-4b9f-9fd1-5f7aedee284c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","timestamp":"2020. június. 15. 12:10","title":"Előkerült ismét a régi kérdés: a külföldi és olcsóbb munkás, vagy a drágább hazai a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20200614_Karambol_M1_es_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6032157b-c3f4-442f-af5c-efd5d41b86b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Karambol_M1_es_autopalya","timestamp":"2020. június. 14. 20:09","title":"Négy jármű karambolozott az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","shortLead":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","id":"20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99877369-797b-4fac-a87b-2d415aa64036","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","timestamp":"2020. június. 15. 08:30","title":"Egyetlen új áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a5a30e-be0b-4b31-92dd-cf5cd0279206","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak azt lehet gyakorolni, hogy az álmokra emlékezzünk, hanem azt is, hogy „menet közben” tudatosan irányítsuk is őket – hökkentette meg hallgatóit a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nógrádi Csilla pszichológus. A beszélgetés során a szakember a különféle álomtípusok jellegzetességein túl arra is kitért, miért fontos leírni az éjjel átélteket, és miért nem kell mindjárt a szexre gondolni egy erotikus álom elemzésekor.","shortLead":"Nemcsak azt lehet gyakorolni, hogy az álmokra emlékezzünk, hanem azt is, hogy „menet közben” tudatosan irányítsuk is...","id":"20200616_Zavarba_ejto_lehet_de_nem_kell_feltetlen_rosszra_gondolni_ha_a_fonokevel_szexel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a5a30e-be0b-4b31-92dd-cf5cd0279206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddb4617-daf7-49b2-b270-4c0c41237ac9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200616_Zavarba_ejto_lehet_de_nem_kell_feltetlen_rosszra_gondolni_ha_a_fonokevel_szexel","timestamp":"2020. június. 16. 08:30","title":"Zavarba ejtő lehet, de nem kell feltétlen rosszra gondolni, ha a főnökével szexel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista hitelcsapdába került.","shortLead":"A humorista hitelcsapdába került.","id":"20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf76fe-222a-46e4-be5f-0e58b7e319c7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","timestamp":"2020. június. 15. 11:44","title":"Eladta a házát, albérletbe költözött Maksa Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944a3d51-2110-4471-84f2-5a045c49050a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magköpeny határán fekvő struktúrákat szívesen vizsgálják a geológusok. Akik most rá is bukkantak egyre, de ezáltal nem válaszokból, hanem kérdésekből lett több.","shortLead":"A magköpeny határán fekvő struktúrákat szívesen vizsgálják a geológusok. Akik most rá is bukkantak egyre, de ezáltal...","id":"20200615_foldkopeny_mag_struktura_szeizmologia_szeizmikus_foldrenges_marquises_szgetek_struktura_kozet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944a3d51-2110-4471-84f2-5a045c49050a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f9efa0-4c6c-4966-a61a-2e3604d38e49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_foldkopeny_mag_struktura_szeizmologia_szeizmikus_foldrenges_marquises_szgetek_struktura_kozet","timestamp":"2020. június. 15. 09:03","title":"Van valami hatalmas a Föld magjához közel, a tudósok már látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","shortLead":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","id":"20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854dd25-0bb7-4bcd-a731-33127d43297f","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","timestamp":"2020. június. 15. 05:52","title":"Kedden szavaz az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743c021-5179-4b39-a6b3-4712942617da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az egykori horgászat kifejezetten hasonlított a maira. ","shortLead":"Úgy tűnik, az egykori horgászat kifejezetten hasonlított a maira. ","id":"20200614_Tizenotezer_eves_horgokat_talaltak_az_izraeli_regeszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8743c021-5179-4b39-a6b3-4712942617da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31175c50-d478-4be9-837b-1e1b994ddfbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Tizenotezer_eves_horgokat_talaltak_az_izraeli_regeszek","timestamp":"2020. június. 14. 21:42","title":"Tizenötezer éves horgokat találtak az izraeli régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]