[{"available":true,"c_guid":"63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","shortLead":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","id":"20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191be0d7-3372-442b-8194-9a206858205f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","timestamp":"2020. június. 15. 16:53","title":"Legyártották az utolsó BMW i8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? Igaz, hogy vannak típusosan férfi és női addikciók, vagy ez puszta tévhit? Vajon a nemi szerepek összemosódásával változik a függőségek nemi eloszlása? És hogyan formálja a függőség a nőiséggel és anyasággal kapcsolatos attitűdöket? Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus most induló, háromrészes cikksorozata többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen...","id":"20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b84aa-5a6e-4b6e-b296-68f3a584032c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","timestamp":"2020. június. 14. 20:15","title":"Mit titkolnak a nők? Például a szenvedélybetegségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","shortLead":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","id":"20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2e53b-d522-4056-96ed-352976d2dd9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","timestamp":"2020. június. 15. 10:01","title":"Csendben felhúztak egy bárt a budavári Hilton tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"34 éves volt. ","shortLead":"34 éves volt. ","id":"20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5e92ed-5b9c-4fe7-8061-e081863a9388","keywords":null,"link":"/kultura/20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","timestamp":"2020. június. 14. 17:53","title":"Öngyilkos lett Susant Szing Radzsput bollywoodi filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff7e803-fc88-46a7-bbb3-1dedda6c9864","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó”. Az e-könyvek iránt azonban a járvány alatt sem sokat nőtt a kereslet.","shortLead":"Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó”. Az e-könyvek iránt azonban...","id":"202024__konyvpiaci_visszaeses__online_rendeles__offline_olvasas__konyves_konnyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff7e803-fc88-46a7-bbb3-1dedda6c9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa1e7b-d503-4951-9ec1-641658743254","keywords":null,"link":"/360/202024__konyvpiaci_visszaeses__online_rendeles__offline_olvasas__konyves_konnyek","timestamp":"2020. június. 15. 15:00","title":"Nem az e-könyvek, az internet mentette meg a könyvkiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kabinet kész küzdeni a győri egységért – közölte Orbán Viktor.","shortLead":"A kabinet kész küzdeni a győri egységért – közölte Orbán Viktor.","id":"20200615_audi_gyor_orban_viktor_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8bbd-3c9f-413e-aeb2-11f6d893aeca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_audi_gyor_orban_viktor_gazdasag","timestamp":"2020. június. 15. 16:04","title":"A kormány segít talpra állni az Audi-gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","id":"20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ebc776-c1fe-49f9-8a96-af8f8c1f0704","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 13:32","title":"Szijjártó: \"10 ezer lélegeztetőgépet vettünk Kínából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jól haladnak a koronavírus elleni védőoltás orosz munkálatai a helyi sajtóban megjelent hírek szerint. Moszkva már augusztusban befejezné a klinikai teszteket.","shortLead":"Jól haladnak a koronavírus elleni védőoltás orosz munkálatai a helyi sajtóban megjelent hírek szerint. Moszkva már...","id":"20200615_oroszorszag_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d664cc-0b48-4aec-877e-175a6ca70fc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_oroszorszag_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas_covid_19","timestamp":"2020. június. 15. 10:33","title":"Oroszország: szeptemberben indulhat a koronavírus elleni vakcina tömeggyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]