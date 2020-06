Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","shortLead":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","id":"20200614_Eso_vihar_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aba1a1-ac26-49a7-a292-bf8c255b469c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Eso_vihar_Budapest","timestamp":"2020. június. 14. 16:17","title":"Az aluljárókat és az Árkádot sem kímélte a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz nemzeti érdeket szolgálva\" érjék el a visegrádi országok együttműködését Róma európai uniós megsegítésében - jelentette az olasz sajtó vasárnap.","shortLead":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz...","id":"20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6540c82-c943-41b6-a10c-dbd7baf7fd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 11:38","title":"A visegrádi négyek miatt áll a bál Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió vendéglátóhelyei hétfőtől már nemcsak a teraszaikon, hanem belső helyiségekben is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió...","id":"20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b0ec91-cefc-4fca-bce7-febbbd94824f","keywords":null,"link":"/kkv/20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","timestamp":"2020. június. 14. 21:29","title":"Macron bejelentette, hogy hétfőtől megnyílnak a francia vendéglátóhelyek belső részei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","shortLead":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","id":"20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d579dd84-3bd9-48f2-875a-5d9354e4b071","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","timestamp":"2020. június. 15. 12:12","title":"Robbanás volt egy újpesti laborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","shortLead":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","id":"20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fc5c53-4b63-46b5-8ca0-570180fd959d","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","timestamp":"2020. június. 15. 13:43","title":"Hazai és határon túli szervezetek is védelmükbe vették a Színház-és Filmművészeti Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vihar miatt. Van, ahol késésekre kell számítani.","shortLead":"A vihar miatt. Van, ahol késésekre kell számítani.","id":"20200615_mavinform_godollo_elovarosi_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0229ba9-08e8-4944-8c87-a27a2990dcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_mavinform_godollo_elovarosi_vonat","timestamp":"2020. június. 15. 05:36","title":"Mávinform: nem járnak a gödöllői elővárosi vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","shortLead":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","id":"20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2e53b-d522-4056-96ed-352976d2dd9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","timestamp":"2020. június. 15. 10:01","title":"Csendben felhúztak egy bárt a budavári Hilton tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőtől Párizsban is teljesen megnyithatnak a vendéglátóhelyek, de a francia államfő szerint a járvány elleni küzdelem még nem ért véget.","shortLead":"Hétfőtől Párizsban is teljesen megnyithatnak a vendéglátóhelyek, de a francia államfő szerint a járvány elleni küzdelem...","id":"20200615_franciaorszag_emmanuel_macron_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7dafd2-273c-4569-b6b4-4ea8e78c44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_franciaorszag_emmanuel_macron_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 05:05","title":"Macron: Az idei nyár nem olyan lesz, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]