[{"available":true,"c_guid":"8743c021-5179-4b39-a6b3-4712942617da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az egykori horgászat kifejezetten hasonlított a maira. ","shortLead":"Úgy tűnik, az egykori horgászat kifejezetten hasonlított a maira. ","id":"20200614_Tizenotezer_eves_horgokat_talaltak_az_izraeli_regeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743c021-5179-4b39-a6b3-4712942617da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31175c50-d478-4be9-837b-1e1b994ddfbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Tizenotezer_eves_horgokat_talaltak_az_izraeli_regeszek","timestamp":"2020. június. 14. 21:42","title":"Tizenötezer éves horgokat találtak az izraeli régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435f3818-9f6c-43b4-b897-d887c4d84e08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 79 ember megfertőződött a Hszinfadi nagybani piacon. A hatóságok mindenkit arra kérnek, aki az elmúlt két hétben ott járt, hogy maradjon otthon.","shortLead":"Legalább 79 ember megfertőződött a Hszinfadi nagybani piacon. A hatóságok mindenkit arra kérnek, aki az elmúlt két...","id":"20200615_peking_piac_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435f3818-9f6c-43b4-b897-d887c4d84e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040c34e-7cd4-4c86-8758-f2466db0bb2b","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_peking_piac_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 14:38","title":"Tovább szigorítanak Pekingben, miután a város legnagyobb piacán megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt a tévében, azonban az interneten nincs elérhető szakmai önéletrajza. A Partizán közérdekű adatigényléssel szerezte meg a dokumentumot.","shortLead":"Minden bizonnyal nincs olyan magyar, aki ne tudná mostanra, kicsoda Müller Cecília, hiszen minden nap láthatjuk őt...","id":"20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c2c3c-b89c-4756-8fec-d5e57b017341","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Kozerdeku_adatigenylessel_kellett_megszerezni_Muller_Cecilia_oneletrajzat","timestamp":"2020. június. 16. 18:30","title":"Közérdekű adatigényléssel kellett megszerezni Müller Cecília önéletrajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944a3d51-2110-4471-84f2-5a045c49050a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magköpeny határán fekvő struktúrákat szívesen vizsgálják a geológusok. Akik most rá is bukkantak egyre, de ezáltal nem válaszokból, hanem kérdésekből lett több.","shortLead":"A magköpeny határán fekvő struktúrákat szívesen vizsgálják a geológusok. Akik most rá is bukkantak egyre, de ezáltal...","id":"20200615_foldkopeny_mag_struktura_szeizmologia_szeizmikus_foldrenges_marquises_szgetek_struktura_kozet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944a3d51-2110-4471-84f2-5a045c49050a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f9efa0-4c6c-4966-a61a-2e3604d38e49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_foldkopeny_mag_struktura_szeizmologia_szeizmikus_foldrenges_marquises_szgetek_struktura_kozet","timestamp":"2020. június. 15. 09:03","title":"Van valami hatalmas a Föld magjához közel, a tudósok már látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi projektek megvalósításához.\r

","shortLead":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi...","id":"20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d836c954-0d36-4d4b-bc2c-70e167036e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","timestamp":"2020. június. 16. 09:23","title":"Ötvenmilliárdos hitelből épít iskolákat és 17 kézilabdacsarnokot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.","shortLead":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi...","id":"20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c0a5f-89e1-4654-9ae2-9ed74847c45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Felfüggesztett börtönt kaphat a férfi, aki savval öntötte le a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer kamuvideó-felismerő programot készítettek a nevezők, de ennél is beszédesebb szám, hogy ezek mennyire voltak hatékonyak.","shortLead":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer...","id":"20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97825e74-2fa5-49d0-8feb-7d3c3cfb7f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","timestamp":"2020. június. 15. 12:03","title":"Győztest hirdetett a Facebook: ijesztő, mennyire nem ismerjük fel a kamuvideókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]