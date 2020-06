Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db","c_author":"HVG","category":"360","description":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","shortLead":"Főleg az állami megbízások révén jól megy a Szabadics-cégcsoport szekere.","id":"202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805bda22-10df-4d63-a924-6025436ae5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5113f0d0-0617-4862-9c2c-89dccd97c19b","keywords":null,"link":"/360/202024_szabadics_kozmu_vagyonatrendezes","timestamp":"2020. június. 15. 13:30","title":"Átrendezte vagyonát Mészáros Lőrinc gyermekeinek üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is távolságot kell azonban tartani, és maszkot kell viselni.","shortLead":"Továbbra is távolságot kell azonban tartani, és maszkot kell viselni.","id":"20200614_Masodik_hullam_Fauci_szerint_elkerulheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912d54c6-3cb2-4f23-b54c-501b5ba63a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Masodik_hullam_Fauci_szerint_elkerulheto","timestamp":"2020. június. 14. 08:33","title":"Második hullám? Fauci szerint elkerülhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pohár féli üres vagy félig tele van? A saját agyának épsége érdekében tanácsoljuk: jobb, ha az a pohár félig tele van. ","shortLead":"A pohár féli üres vagy félig tele van? A saját agyának épsége érdekében tanácsoljuk: jobb, ha az a pohár félig tele...","id":"20200615_Demencia_pesszimista_gondolkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03bb4e9-c2b0-434c-9512-c8b9af9bc10d","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Demencia_pesszimista_gondolkodas","timestamp":"2020. június. 15. 10:49","title":"Idős korunkban látjuk kárát, ha ma pesszimista gondolatokkal terheljük az agyunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","id":"20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97452876-385c-4f7d-8fe2-a50c26d68a98","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 08:12","title":"Kínában megint belehúzott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f9e8a4-2fcc-4a6c-a25e-7413cc04365e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drámai jelenetet örökített meg egy fedélzeti kamera.","shortLead":"Drámai jelenetet örökített meg egy fedélzeti kamera.","id":"20200615_video_oz_lakokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f9e8a4-2fcc-4a6c-a25e-7413cc04365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427c9b82-5671-4899-9a83-8db5922c24b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_video_oz_lakokocsi","timestamp":"2020. június. 15. 12:38","title":"Őz csapódott egy lakókocsiba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának megjelenése, azonban úgy tűnik, az idei zászlóshajóból, a Galaxy S20-ból is lesz ilyen modell.","shortLead":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának...","id":"20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f0924-c183-4e5d-9c05-34457c5cdc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","timestamp":"2020. június. 15. 10:03","title":"Jó hír: „jóárasított” változat jön a Samsung Galaxy S20-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","shortLead":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","id":"20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36219056-b888-40e0-b41f-6231448f18c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 16:28","title":"Összeütközött egy busz és egy vonat Csehországban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","shortLead":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","id":"20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a420c9f-6a7a-4850-8376-833cdd73164a","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2020. június. 14. 12:04","title":"Felgyújtották az atlantai éttermet, ahol rendőrök agyonlőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]